Mantan ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, muncul sebagai kandidat terdepan untuk memimpin pemerintahan transisi, kata seorang perwakilan gerakan protes yang dipimpin Generasi Z pada hari Kamis, setelah demonstrasi massal yang memaksa Perdana Menteri veteran KP Sharma Oli mundur.

Kepala angkatan darat, Jenderal Ashok Raj Sigdel, mengadakan “konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dan pertemuan dengan perwakilan Generasi Z” pada hari Rabu, kata juru bicara militer, merujuk pada sebutan umum untuk gerakan protes tersebut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Militer berupaya memulihkan ketertiban di negara Himalaya yang berpenduduk 30 juta jiwa itu, setelah kekerasan terburuk dalam dua dekade menggulingkan perdana menteri dan membuat parlemen terbakar pada hari Selasa.

“Saat ini, nama Sushila Karki muncul untuk memimpin pemerintahan sementara — kami menunggu presiden mengambil langkah,” kata Rakshya Bam, yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kami berdiskusi dengan kepala angkatan darat tentang masa depan,” ujarnya kepada AFP.

“Percakapannya tentang bagaimana kita bisa maju, sambil menjaga perdamaian dan keamanan negara.”

Karki, 73 tahun, seorang akademisi dan ketua Mahkamah Agung perempuan pertama di Nepal, mengatakan kepada AFP bahwa “para ahli perlu berkumpul untuk menentukan jalan ke depan”, dan bahwa “parlemen masih berdiri.”

Namun, pihak lain memperingatkan bahwa pilihan para demonstran — yang bukan satu partai tunggal — jauh dari kesepakatan bulat.

Dalam pertemuan virtual yang dihadiri ribuan orang di platform online Discord, kaum muda membahas berbagai agenda mereka — dan memperdebatkan siapa yang seharusnya mewakili mereka.

Terdapat argumen yang saling bertentangan dan beberapa nama yang diajukan.