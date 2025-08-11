DUNIA
Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali integritas wilayah Suriah, mengecam intervensi
DK PBB menyerukan kepada semua negara untuk menahan diri dari tindakan atau campur tangan apa pun yang dapat mengganggu stabilitas negara yang baru saja memulai proses transisi tersebut.
Dewan Keamanan juga menyatakan dukungannya terhadap implementasi proses politik yang inklusif, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah. / AA
11 Agustus 2025

Dewan Keamanan PBB telah menegaskan kembali "komitmen kuatnya" terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah, sambil mengecam campur tangan dalam transisi negara tersebut.

"Dewan Keamanan ... menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Republik Arab Suriah dan menyerukan semua negara untuk menghormati prinsip-prinsip ini," kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Dewan mengecam "segala bentuk campur tangan negatif atau destruktif dalam transisi politik, keamanan, dan ekonomi Suriah," serta memperingatkan bahwa intervensi semacam itu merusak upaya stabilisasi.

Pernyataan tersebut menyerukan semua negara untuk "menahan diri dari tindakan atau campur tangan apa pun yang dapat semakin memperburuk ketidakstabilan di negara itu."

Dewan juga menyatakan "keprihatinan mendalam" atas peristiwa yang terjadi di wilayah Sweida selatan pada bulan Juli. Dewan "dengan tegas" mengecam eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.

Sweida telah mengalami gencatan senjata sejak 19 Juli setelah seminggu bentrokan bersenjata antara kelompok Druze dan suku Badui yang menyebabkan 426 orang tewas, menurut Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah yang berbasis di London.

Memerangi segala bentuk terorisme

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya menghormati Perjanjian Pelepasan 1974 dan peran Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF) dalam hal ini, serta menegaskan perlunya mematuhi ketentuan perjanjian tersebut untuk mengurangi ketegangan.

Terkait kelompok teroris yang aktif di wilayah Suriah, pernyataan tersebut menyoroti pentingnya memerangi segala bentuk terorisme di negara itu dan menyatakan keprihatinan atas ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tersebut.

Dewan Keamanan juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan proses politik yang inklusif, dipimpin, dan dimiliki oleh rakyat Suriah.

Dewan menekankan perlunya melindungi semua kelompok etnis dan agama di negara itu, dengan mengatakan bahwa tanpa hal ini, tidak akan ada "pemulihan yang bermakna" di Suriah.

"Dewan Keamanan menyambut pernyataan otoritas sementara Suriah yang mengutuk kekerasan dan mengambil tindakan untuk menyelidiki serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab," kata pernyataan itu.

Deklarasi ini muncul ketika pemerintahan Suriah bekerja untuk memulihkan stabilitas setelah Bashar al Assad digulingkan pada akhir 2024, mengakhiri hampir 25 tahun pemerintahan otoriter.

Setelah kejatuhan Assad, Israel memperluas pendudukannya atas Dataran Tinggi Golan Suriah dengan merebut zona penyangga yang telah didemiliterisasi, melanggar perjanjian pelepasan 1974.

Israel juga meluncurkan ratusan serangan udara yang menargetkan situs militer Suriah, termasuk jet tempur, sistem rudal, dan instalasi pertahanan udara.

