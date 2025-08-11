Dewan Keamanan PBB telah menegaskan kembali "komitmen kuatnya" terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah, sambil mengecam campur tangan dalam transisi negara tersebut.

"Dewan Keamanan ... menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Republik Arab Suriah dan menyerukan semua negara untuk menghormati prinsip-prinsip ini," kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Dewan mengecam "segala bentuk campur tangan negatif atau destruktif dalam transisi politik, keamanan, dan ekonomi Suriah," serta memperingatkan bahwa intervensi semacam itu merusak upaya stabilisasi.

Pernyataan tersebut menyerukan semua negara untuk "menahan diri dari tindakan atau campur tangan apa pun yang dapat semakin memperburuk ketidakstabilan di negara itu."

Dewan juga menyatakan "keprihatinan mendalam" atas peristiwa yang terjadi di wilayah Sweida selatan pada bulan Juli. Dewan "dengan tegas" mengecam eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.

Sweida telah mengalami gencatan senjata sejak 19 Juli setelah seminggu bentrokan bersenjata antara kelompok Druze dan suku Badui yang menyebabkan 426 orang tewas, menurut Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah yang berbasis di London.

Memerangi segala bentuk terorisme

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya menghormati Perjanjian Pelepasan 1974 dan peran Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF) dalam hal ini, serta menegaskan perlunya mematuhi ketentuan perjanjian tersebut untuk mengurangi ketegangan.