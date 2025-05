Pejabat tinggi dari Rusia dan Ukraina dijadwalkan bertemu langsung di Istanbul untuk pertama kalinya sejak mereka menandatangani kesepakatan bersejarah terkait ekspor gandum di kota besar Turkiye tersebut pada tahun 2022.

Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah tiba di Ankara dan kemungkinan akan melakukan perjalanan ke Istanbul untuk pembicaraan yang dimediasi oleh Turkiye, belum ada kejelasan apakah Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri pertemuan tersebut.

“Kesulitan dalam mengadakan pertemuan di tingkat pemimpin menunjukkan bahwa kondisi untuk negosiasi perdamaian akan sangat sulit antara kedua belah pihak,” kata Abdullah Erboga, seorang akademisi yang berbasis di Istanbul dan pakar hubungan internasional, kepada TRT World.

Pembicaraan terbaru di Istanbul – yang berlangsung lebih dari tiga tahun setelah dimulainya perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022 – dianggap sebagai upaya serius pertama untuk mengakhiri konflik, yang merupakan yang paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia II .

Presiden AS Donald Trump – yang sedang melakukan tur di Timur Tengah – mengumumkan di atas pesawat Air Force One bahwa “jika sesuatu terjadi, saya akan pergi (ke Istanbul) pada hari Jumat jika itu sesuai.” Komentarnya ini dianggap sebagai tanda bahwa AS dan pihak-pihak terkait lainnya belum menyerah untuk berharap Putin melakukan perjalanan ke Istanbul pada menit terakhir.

Ada juga kemungkinan Trump akan mengunjungi Istanbul atau Ankara untuk bertemu dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan membuat seruan publik kepada Putin untuk hadir dalam pertemuan Ukraina tersebut.

“Saya tidak tahu apakah dia (Putin) akan ada di sana jika saya tidak ada. Saya tahu dia ingin saya ada di sana, dan itu mungkin. Jika kita bisa mengakhiri perang, saya akan mempertimbangkannya,” kata Trump kepada wartawan yang menemaninya dalam tur tersebut.

Meskipun ada harapan besar untuk hasil positif dari pembicaraan tersebut, para analis mengatakan ada perbedaan nyata antara harapan kedua belah pihak yang berkonflik.

Sementara Ukraina mengharapkan gencatan senjata selama setidaknya 30 hari dari pertemuan Istanbul, Rusia menginginkan kesepakatan damai berdasarkan rancangan perjanjian tahun 2022 di Istanbul, yang mengusulkan netralitas Kiev dan penerimaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi kedua Ukraina. Ukraina juga akan mempertimbangkan untuk mengurangi angkatan bersenjatanya dan memperhatikan kekhawatiran keamanan Rusia, menurut rancangan tersebut.

Namun, rancangan tersebut tidak diratifikasi karena Ukraina menolak mengakui kedaulatan Rusia di beberapa wilayah yang diduduki, termasuk Crimea.

Sergei Markov, seorang akademisi terkemuka Rusia dan mantan penasihat Putin, melihat peluang untuk negosiasi yang berhasil di Istanbul sebagai “sangat kecil” karena berbagai alasan mulai dari “keraguan” Zelenskyy untuk mengadakan pembicaraan serius dengan Moskow hingga perbedaan besar antara kedua belah pihak tentang apa yang akan dicapai oleh gencatan senjata.

TRT Global - Turkiye berperan sebagai penengah saat Putin dan Zelenskyy mencari gencatan senjata di Istanbul Presiden Rusia menunjuk Istanbul sebagai tempat potensial untuk "perundingan langsung" dengan Kiev. Pemimpin Ukraina dengan cepat menanggapi dengan mengusulkan pertemuan tatap muka. Akankah kedua belah pihak bertemu? 🔗

Rusia sangat percaya bahwa Kiev memiliki agenda tersembunyi dalam tuntutan gencatan senjata tanpa syarat yang didukung oleh kekuatan Barat, yaitu untuk mengatasi krisis militer mereka yang semakin besar, kata Markov kepada TRT World. Dia merasa bahwa Zelenskyy ingin menggunakan periode gencatan senjata sebagai kesempatan untuk mengundang pasukan Inggris, Prancis, dan Barat lainnya ke wilayah Ukraina.

Zelenskyy juga mencari penempatan sistem pertahanan udara AS di Polandia dan Rumania, dua negara tetangga Ukraina di Eropa Timur, untuk melindungi pasukan Kiev dan tentara Barat, menurut Markov.

Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina menghadapi kemunduran militer di berbagai front.

Moskow menganggap seruan gencatan senjata 30 hari tanpa syarat sebagai usulan dari “semua musuh Rusia,” kata Markov, tetapi dia juga menambahkan bahwa Kremlin tidak menentang gencatan senjata jika memberikan jaminan jelas bahwa tidak ada pasukan asing dan bantuan militer yang akan dikirim ke Ukraina.

“Zelenskyy datang ke Turkiye hanya karena tekanan Trump,” bukan untuk kesepakatan damai yang nyata, kata Markov.

Sebelum perjalanannya ke Turkiye, Zelenskyy mengindikasikan bahwa “Ukraina siap untuk format negosiasi apa pun, dan kami tidak takut untuk bertemu.”

Namun, sebuah laporan Wall Street Journal , yang mengutip “pejabat yang diberi pengarahan tentang posisi Kiev,” mengklaim bahwa negosiator Ukraina hanya bertujuan untuk membahas gencatan senjata tanpa membahas masalah lainnya.

Di sisi lain, Rusia tidak ingin memiliki kesepakatan damai konkret pada tahap ini ketika Moskow memiliki keunggulan di medan perang, kata Erboga, menambahkan bahwa rendahnya tingkat perwakilan Moskow dalam pertemuan Istanbul membuktikan hal ini.

Selain itu, definisi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tentang negosiasi Istanbul sebagai “ intrik ” menunjukkan keraguan Rusia terhadap kesepakatan damai, menurut Erboga.

Analis Rusia mengatakan bahwa di luar ketidaksepakatan tentang seruan gencatan senjata tanpa syarat, ada juga masalah lain, terutama mengenai isi dari kemungkinan kesepakatan damai.

Dia merujuk pada posisi Moskow yang mendukung rancangan perjanjian tahun 2022 di Istanbul dan penolakan Ukraina untuk menerimanya.

Proses penandatanganan kesepakatan damai berdasarkan negosiasi Istanbul 2022 “terganggu” karena keraguan Zelenskyy untuk mencapai kesepakatan dengan Rusia maupun oposisi dari para pemimpin Inggris dan AS, David Johnson dan Joe Biden, menurut Markov.

Bisakah kedua belah pihak kembali ke format Istanbul?

“Bagi Rusia, penting untuk melanjutkan negosiasi Istanbul untuk menentukan syarat dari kesepakatan yang dihasilkan oleh pembicaraan tahun 2022,” kata Markov.

Di antara kondisi tersebut adalah demiliterisasi Ukraina, yang harus mengurangi ukuran angkatan bersenjata dan senjata beratnya ke tingkat di mana mereka tidak dapat menargetkan wilayah jauh di dalam Rusia, katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa Ukraina harus mengakhiri “langkah-langkah anti-Rusia” seperti pembatasan penggunaan bahasa Rusia, serta membubarkan kelompok sayap kanan seperti Brigade Azov .

Markov melihat kebijakan Ukraina yang diduga ini sebagai “akar penyebab” konflik, sebuah pendapat yang mirip dengan seruan Putin bahwa negosiasi apa pun dengan Ukraina harus bertujuan untuk “ menghilangkan akar penyebabnya. ”

“Rusia ingin melanjutkan negosiasi tersebut dengan Ukraina untuk mencapai kesepakatan damai,” kata analis tersebut, merujuk pada format Istanbul. “Rusia dengan jelas menolak narasi Barat bahwa Moskow adalah agresor,” kata Markov.

Namun, analis lain menyarankan bahwa siapa pun yang dianggap sebagai agresor, situasi militer Ukraina saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022, karena mereka menguasai lebih banyak wilayah Rusia dibandingkan hari-hari awal “operasi militer khusus” Moskow.

Ini berarti Ukraina tidak bersedia menerima kondisi Rusia dari tiga tahun lalu.

Beberapa bahkan menyarankan bahwa Zelenskyy terbuka untuk mengunjungi Ankara daripada Istanbul “untuk menandai perbedaan dengan jalur negosiasi tersebut.”

Faktor Keraguan

Baik Rusia maupun Ukraina saling menyalahkan atas kegagalan mencapai kesepakatan damai sejauh ini.

Para analis mengatakan bahwa kedua belah pihak ingin menunjukkan kepada Trump kesediaan mereka untuk mencapai kesepakatan, tetapi menyalahkan pihak lain atas kegagalan tercapainya kesepakatan.

“Zelenskyy berencana menunjukkan kepada Trump bahwa Rusia tidak bersedia mencapai kesepakatan damai, sehingga pemerintahan Trump dapat kembali ke kebijakan pemerintahan Biden,” kata Markov.