Jurnalis Al Jazeera Anas al-Sharif, yang tewas dibunuh Israel dalam serangan terhadap tenda jurnalis di Kota Gaza, meninggalkan wasiat dan pesan terakhir yang menyentuh. Dalam pesannya, ia meminta dunia untuk tidak melupakan Gaza yang terkepung dan rakyat Palestina.

Dalam wasiat yang dibagikan melalui akun media sosialnya setelah ia terbunuh pada Minggu, al-Sharif menulis bahwa dirinya telah memberikan “segala upaya dan seluruh kekuatan untuk menjadi penopang dan suara bagi rakyatku.”

“Harapanku adalah Allah memanjangkan umurku sehingga aku bisa kembali bersama keluarga dan orang-orang tercinta ke kota asal kami di Asqalan (Al-Majdal) yang diduduki. Namun kehendak Allah yang berlaku, dan keputusan-Nya adalah final,” tulis al-Sharif.

“Aku telah menjalani hidup dalam rasa sakit yang begitu mendetail, merasakan penderitaan dan kehilangan berkali-kali, namun tak sekalipun aku ragu untuk menyampaikan kebenaran apa adanya, tanpa distorsi atau pemalsuan.”

Al-Sharif meninggalkan keluarga yang terdiri dari ibunya, istrinya, serta dua anaknya. Ia berpesan agar keluarganya dijaga, khususnya putra dan putrinya, setelah ia dibunuh oleh Israel.

“Aku memohon kalian untuk mendampingi mereka, menjadi penopang mereka setelah Allah Yang Maha Kuasa. Jika aku mati, maka aku mati dalam keteguhan memegang prinsip,” ujarnya.

‘Jangan lupakan Gaza’

Al-Sharif juga menyerukan semua orang untuk berdiri bersama Palestina dan rakyatnya, khususnya “anak-anak yang tak berdosa.” Ia meminta semua pihak untuk tidak berdiam diri dan menjadi jembatan yang akan mengantarkan pada pembebasan Palestina.

“Aku titipkan Palestina kepada kalian — permata di mahkota dunia Muslim, detak jantung setiap orang merdeka di dunia ini. Aku titipkan rakyatnya, anak-anaknya yang terzalimi dan tak bersalah, yang tak pernah sempat bermimpi atau hidup dalam keamanan dan damai,” ujar al-Sharif.