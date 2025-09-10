Dua pria asal Inggris ditangkap aparat di Bali karena diduga menyelundupkan lebih dari satu kilogram kokain, demikian disampaikan pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali pada Selasa (10/9). Kasus ini berpotensi menyeret mereka pada ancaman hukuman mati, mengingat Indonesia memiliki salah satu aturan narkotika paling keras di dunia.

Kepala BNN Bali, Rudy Ahmad Sudrajat, mengungkapkan bahwa seorang petugas keamanan bandara menemukan tersangka pertama, pria berusia 29 tahun dengan inisial K.G., saat pemeriksaan di Bandara Ngurah Rai pada Rabu pekan lalu. Hasil pemindaian sinar-X menunjukkan ada sekitar 1,3 kilogram kokain di dalam tasnya.

“Dia diminta oleh seseorang bernama Santos untuk membawa tas dari Barcelona ke Bali, lalu menyerahkannya kepada warga Inggris lain,” ujar Rudy dalam konferensi pers.

Polisi kemudian menangkap pria kedua, berinisial P.E., di sebuah vila di kawasan Badung, Bali, pada Kamis. Menurut Rudy, kedua tersangka adalah teman yang tinggal di Thailand dan baru bertemu di Barcelona seminggu sebelum penangkapan. “Ada kemungkinan mereka bagian dari sebuah kartel,” tambahnya.