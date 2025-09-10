DUNIA
2 menit membaca
Dua WNA asal Inggris ditangkap di Bali karena diduga selundupkan kokain
Kedapatan membawa lebih dari satu kilogram kokain, dua pria Inggris di Bali terancam hukuman mati sesuai hukum narkotika Indonesia.
Dua WNA asal Inggris ditangkap di Bali karena diduga selundupkan kokain
WNA asal Inggris ditangkap aparat di Bali karena diduga menyelundupkan lebih dari satu kilogram kokain. / AP
10 September 2025

Dua pria asal Inggris ditangkap aparat di Bali karena diduga menyelundupkan lebih dari satu kilogram kokain, demikian disampaikan pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali pada Selasa (10/9). Kasus ini berpotensi menyeret mereka pada ancaman hukuman mati, mengingat Indonesia memiliki salah satu aturan narkotika paling keras di dunia.

Kepala BNN Bali, Rudy Ahmad Sudrajat, mengungkapkan bahwa seorang petugas keamanan bandara menemukan tersangka pertama, pria berusia 29 tahun dengan inisial K.G., saat pemeriksaan di Bandara Ngurah Rai pada Rabu pekan lalu. Hasil pemindaian sinar-X menunjukkan ada sekitar 1,3 kilogram kokain di dalam tasnya.

“Dia diminta oleh seseorang bernama Santos untuk membawa tas dari Barcelona ke Bali, lalu menyerahkannya kepada warga Inggris lain,” ujar Rudy dalam konferensi pers.

Polisi kemudian menangkap pria kedua, berinisial P.E., di sebuah vila di kawasan Badung, Bali, pada Kamis. Menurut Rudy, kedua tersangka adalah teman yang tinggal di Thailand dan baru bertemu di Barcelona seminggu sebelum penangkapan. “Ada kemungkinan mereka bagian dari sebuah kartel,” tambahnya.

Direkomendasikan

Indonesia dikenal memiliki hukuman berat untuk tindak pidana narkotika, termasuk hukuman mati bagi penyelundup. Sejumlah warga asing, termasuk seorang nenek asal Inggris yang terjerat kasus penyelundupan kokain, saat ini mendekam di sel tahanan menunggu eksekusi.

Meski begitu, eksekusi mati terakhir di Indonesia dilakukan pada tahun 2016 terhadap tiga warga Nigeria dan seorang warga lokal dengan regu tembak.

TerkaitTRT Global - Pemerintah penjarakan lima WNA terkait kasus penyelundupan narkoba di Bali
SUMBER:AFP
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us