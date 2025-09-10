Indonesia mengecam keras serangan Israel terhadap Doha, Qatar, pada 9 September 2025, dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang disengaja dan ancaman serius terhadap stabilitas regional.

Kementerian Luar Negeri menyatakan serangan itu merupakan “pelanggaran berat" terhadap Piagam PBB dan kedaulatan Qatar, "Serangan ini berisiko meningkatkan dan memperluas konflik di kawasan," demikian peringatan Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa setelah serangan tersebut.

Jakarta mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak cepat dan tegas untuk menghentikan tindakan Israel dan memastikan akuntabilitas, menekankan bahwa dewan ini harus menegakkan mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

“Indonesia mengutuk agresi ini dan menegaskan kembali seruannya kepada Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi mandatnya dengan mengambil langkah-langkah segera dan tegas,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Kementerian tersebut menegaskan kembali solidaritas Indonesia dengan Qatar dan rakyat Qatar serta menggarisbawahi komitmennya untuk mendukung inisiatif diplomatik yang bertujuan untuk "penyelesaian perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan di Timur Tengah" berdasarkan solusi dua negara.

Selain Indonesia, Masyarakat dan organisasi internasional juga turut serta mengecam tindakan tersebut. Negara-negara seperti Turkiye, Prancis, Inggris, Spanyol, Mesir, Arab Saudi, Vatikan, dan lainnya telah mengeluarkan pernyataan resmi mengecam tindakan tersebut.