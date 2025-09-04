DUNIA
2 menit membaca
Kecelakaan kapal di Nigeria menewaskan sedikitnya 60 orang — otoritas setempat
Lebih dari 100 penumpang berada di atas kapal ketika menabrak tunggul pohon yang terendam dan terbalik di Negara Bagian Niger.
Kecelakaan kapal di Nigeria menewaskan sedikitnya 60 orang — otoritas setempat
Nelayan berupaya memindahkan perahu menjauh dari garis pantai di Apakin, salah satu komunitas pesisir yang terdampak gelombang laut, Nigeria. / Reuters
4 September 2025

Sedikitnya 60 orang tewas setelah sebuah kapal yang membawa lebih dari 100 penumpang terbalik di Negara Bagian Niger, wilayah tengah-utara Nigeria, menurut otoritas setempat.

Kapal tersebut berangkat dari Tungan Sule di distrik Malale pada Selasa pagi menuju kota Dugga untuk menghadiri takziah, ketika menabrak tunggul pohon yang terendam dekat komunitas Gausawa di Wilayah Pemerintah Lokal Borgu.

“Jumlah korban tewas akibat insiden kapal telah meningkat menjadi 60,” kata Abdullahi Baba Ara, Ketua Borgu LGA, kepada kantor berita Reuters pada Rabu.

“Sepuluh orang ditemukan dalam kondisi serius, dan banyak lainnya masih dalam pencarian.”

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 11 siang waktu setempat (1000 GMT).

Sa’adu Inuwa Muhammad, kepala distrik Shagumi, mengatakan ia tiba di lokasi tak lama setelah kejadian.

“Kapal itu membawa lebih dari 100 orang. Kami berhasil menemukan 31 jenazah dari sungai. Kapal tersebut juga sudah ditemukan dan diangkat,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

‘Kapal kelebihan muatan’

Direkomendasikan

Empat jenazah dimakamkan pada Selasa sesuai syariat Islam.

Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Niger (NSEMA) mengatakan penyelam lokal dan petugas darurat masih melanjutkan upaya pencarian dan penyelamatan.

Lembaga itu mengonfirmasi 29 kematian, 50 orang berhasil diselamatkan, dan dua orang masih hilang, namun mengakui jumlah korban tewas terus bertambah seiring ditemukannya lebih banyak jasad.

NSEMA menyebut kapal tersebut kelebihan muatan dan menabrak tunggul pohon, yang menyebabkan kapal terbalik.

Kecelakaan kapal kerap terjadi di Nigeria, terutama pada musim hujan, akibat lemahnya penegakan aturan keselamatan, kelebihan muatan, dan penggunaan kapal yang kurang terawat.

Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan orang tewas dalam insiden serupa di jalur air pedalaman.

Otoritas mengatakan penyelidikan akan dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap aturan keselamatan serta apakah operator kapal telah mengabaikan peringatan soal ketinggian air di wilayah tersebut.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us