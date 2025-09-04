Sedikitnya 60 orang tewas setelah sebuah kapal yang membawa lebih dari 100 penumpang terbalik di Negara Bagian Niger, wilayah tengah-utara Nigeria, menurut otoritas setempat.

Kapal tersebut berangkat dari Tungan Sule di distrik Malale pada Selasa pagi menuju kota Dugga untuk menghadiri takziah, ketika menabrak tunggul pohon yang terendam dekat komunitas Gausawa di Wilayah Pemerintah Lokal Borgu.

“Jumlah korban tewas akibat insiden kapal telah meningkat menjadi 60,” kata Abdullahi Baba Ara, Ketua Borgu LGA, kepada kantor berita Reuters pada Rabu.

“Sepuluh orang ditemukan dalam kondisi serius, dan banyak lainnya masih dalam pencarian.”

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 11 siang waktu setempat (1000 GMT).

Sa’adu Inuwa Muhammad, kepala distrik Shagumi, mengatakan ia tiba di lokasi tak lama setelah kejadian.

“Kapal itu membawa lebih dari 100 orang. Kami berhasil menemukan 31 jenazah dari sungai. Kapal tersebut juga sudah ditemukan dan diangkat,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

‘Kapal kelebihan muatan’