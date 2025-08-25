

Indonesia dan Amerika Serikat resmi membuka latihan militer gabungan Super Garuda Shield pada Senin (25/8). Agenda tahunan ini akan berlangsung hingga 4 September di sejumlah titik, termasuk Jakarta, Sumatra bagian barat, dan Kepulauan Riau.

Lebih dari 4.100 personel TNI bersama 1.300 pasukan Amerika terlibat langsung dalam latihan yang juga diikuti negara sekutu seperti Australia, Jepang, Singapura, Prancis, Selandia Baru, dan Inggris. Selain itu, India, Papua Nugini, serta Timor Leste turut mengirim delegasi sebagai pengamat.

Kementerian Pertahanan Indonesia menyebut Super Garuda Shield bukan sekadar latihan tempur, melainkan juga ajang membangun kepercayaan dan mempererat hubungan antarnegara. “Latihan bersama ini menegaskan pentingnya kerja sama multilateral untuk menjaga keamanan kawasan,” kata seorang pejabat Kemenhan, dikutip dari Antara.

Latihan terbesar sepanjang sejarah Super Garuda Shield

Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (US INDOPACOM), Laksamana Samuel Paparo, menekankan bahwa latihan tahun ini adalah yang terbesar sejak pertama kali digelar.

“Latihan ini adalah Super Garuda Shield terbesar sepanjang sejarah. Tujuannya memperkuat kemampuan pencegahan bersama dan membangun kepercayaan di antara negara peserta,” ujarnya dalam upacara pembukaan, dikutip dari Reuters.

Paparo menjelaskan bahwa Super Garuda Shield mencerminkan tekad kolektif negara peserta dalam menjaga kedaulatan dan mencegah penggunaan kekuatan militer untuk mengubah status quo. “Kita melakukannya dengan terus memperbaiki kemampuan di semua domain, sehingga bila saat genting itu datang, kita dapat segera bekerja sama dari basis kepercayaan yang mendalam,” katanya.