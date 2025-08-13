Kurang dari seminggu setelah meminta pengunduran dirinya, Presiden Donald Trump kini menyebut karier CEO Intel sebagai sebuah “kisah yang luar biasa.”

Saham Intel, yang sempat turun minggu lalu setelah CEO Lip-Bu Tan mendapat kritik dari Presiden AS, kembali naik sebelum pembukaan pasar pada hari Selasa.

Serangan dari Trump terjadi setelah Senator Tom Cotton mengirim surat kepada Ketua Intel, Frank Yeary, yang menyatakan kekhawatiran atas investasi dan hubungan Tan dengan perusahaan semikonduktor yang dilaporkan terkait dengan Partai Komunis China dan Tentara Pembebasan Rakyat.

Cotton meminta Intel untuk memastikan apakah Tan telah melepaskan investasinya dari perusahaan-perusahaan tersebut guna menghilangkan potensi konflik kepentingan.

Trump mengatakan di platform Truth Social pada hari Kamis, “CEO Intel sangat TERLIBAT KONFLIK dan harus mengundurkan diri, segera. Tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!”

Tan diangkat sebagai CEO Intel pada bulan Maret, dan belum jelas apakah ia telah melepaskan kepentingannya di perusahaan-perusahaan chip tersebut.

Dalam pesan kepada karyawan, Tan mengatakan bahwa ada informasi yang salah terkait perannya di masa lalu di Walden International dan Cadence Design Systems, serta menegaskan bahwa ia “selalu beroperasi sesuai dengan standar hukum dan etika tertinggi.”