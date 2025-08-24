Sebuah rekaman yang beredar di media sosial pada 18 Agustus menunjukkan sekelompok pemukim mengibarkan bendera Israel dan menancapkan papan tanda ke tanah di lokasi yang mereka nyatakan sebagai pemukiman baru di dekat kota perbatasan Alonei Habashan.

Anak-anak, yang jumlahnya lebih banyak daripada orang dewasa dalam video tersebut, bertepuk tangan, menari, dan merayakan pendirian apa yang mereka sebut sebagai pemukiman “Nave Habashan” di tanah Suriah yang saat ini berada di bawah kendali militer Israel.

Kelompok tersebut menyebut diri mereka “Pelopor Bashan” – mengacu pada nama alkitabiah untuk Dataran Tinggi Golan dan wilayah selatan Suriah, serta mengumumkan niat mereka untuk tetap berada di lokasi tersebut untuk “ jangka waktu yang lama. ”

Leah Shefer, salah satu pemukim, mengatakan kepada Channel 7 bahwa itu adalah haknya “untuk masuk, mendirikan pemukiman” yang pada akhirnya akan dikendalikan oleh militer Israel di Suriah.

“Pada masa Raja Daud, kami tinggal di sana,” klaimnya, menambahkan bahwa tanah tersebut adalah “warisan” leluhurnya.

Tentara, yang menjaga sembilan pos di Suriah selatan sejak jatuhnya rezim Assad, kemudian mengusir kelompok pemukim tersebut, meskipun Shefer mengatakan mereka “sangat mendukung tanah Israel yang utuh.”

“Israel bertindak seperti anak manja. Pemukim telah diberi kebebasan untuk memprovokasi warga Palestina, Suriah, dan Yordania,” kata Yousef Alhelou, seorang pembuat film Palestina yang berbasis di London, kepada TRT World.

“Kami melihat ruang kosong di tanah kami yang memanggil kami untuk kembali dan menetap,” kata Shefer. “Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengusir musuh dari semua wilayah Bashan dan memungkinkan para pelopor untuk menetap di sana.”

Menurutnya: “Pada akhirnya, (tentara Israel) mengatakan kepada kami bahwa kami sebaiknya pergi agar tidak mendapat masalah, jadi kami pergi.”

‘Impunitas memicu aktivisme pemukim’

Aktivisme pemukim semakin meningkat sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023. Kelompok sayap kanan Israel mendesak agar warga Palestina diusir dari Gaza dan wilayah tersebut dihuni kembali oleh orang Yahudi.

“Apa yang membuat para pemukim ini semakin berani adalah fakta bahwa Israel menikmati impunitas. Ini adalah pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional,” kata Alhelou.

Dia menyalahkan Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir, dua menteri sayap kanan ekstrem dalam kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, atas meningkatnya toleransi terhadap pemukim yang ingin membangun “komunitas baru” di luar Israel.