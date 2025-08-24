Sebuah rekaman yang beredar di media sosial pada 18 Agustus menunjukkan sekelompok pemukim mengibarkan bendera Israel dan menancapkan papan tanda ke tanah di lokasi yang mereka nyatakan sebagai pemukiman baru di dekat kota perbatasan Alonei Habashan.
Anak-anak, yang jumlahnya lebih banyak daripada orang dewasa dalam video tersebut, bertepuk tangan, menari, dan merayakan pendirian apa yang mereka sebut sebagai pemukiman “Nave Habashan” di tanah Suriah yang saat ini berada di bawah kendali militer Israel.
Kelompok tersebut menyebut diri mereka “Pelopor Bashan” – mengacu pada nama alkitabiah untuk Dataran Tinggi Golan dan wilayah selatan Suriah, serta mengumumkan niat mereka untuk tetap berada di lokasi tersebut untuk “jangka waktu yang lama.”
Leah Shefer, salah satu pemukim, mengatakan kepada Channel 7 bahwa itu adalah haknya “untuk masuk, mendirikan pemukiman” yang pada akhirnya akan dikendalikan oleh militer Israel di Suriah.
“Pada masa Raja Daud, kami tinggal di sana,” klaimnya, menambahkan bahwa tanah tersebut adalah “warisan” leluhurnya.
Tentara, yang menjaga sembilan pos di Suriah selatan sejak jatuhnya rezim Assad, kemudian mengusir kelompok pemukim tersebut, meskipun Shefer mengatakan mereka “sangat mendukung tanah Israel yang utuh.”
“Israel bertindak seperti anak manja. Pemukim telah diberi kebebasan untuk memprovokasi warga Palestina, Suriah, dan Yordania,” kata Yousef Alhelou, seorang pembuat film Palestina yang berbasis di London, kepada TRT World.
“Kami melihat ruang kosong di tanah kami yang memanggil kami untuk kembali dan menetap,” kata Shefer. “Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengusir musuh dari semua wilayah Bashan dan memungkinkan para pelopor untuk menetap di sana.”
Menurutnya: “Pada akhirnya, (tentara Israel) mengatakan kepada kami bahwa kami sebaiknya pergi agar tidak mendapat masalah, jadi kami pergi.”
‘Impunitas memicu aktivisme pemukim’
Aktivisme pemukim semakin meningkat sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023. Kelompok sayap kanan Israel mendesak agar warga Palestina diusir dari Gaza dan wilayah tersebut dihuni kembali oleh orang Yahudi.
“Apa yang membuat para pemukim ini semakin berani adalah fakta bahwa Israel menikmati impunitas. Ini adalah pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional,” kata Alhelou.
Dia menyalahkan Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir, dua menteri sayap kanan ekstrem dalam kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, atas meningkatnya toleransi terhadap pemukim yang ingin membangun “komunitas baru” di luar Israel.
Pada Desember 2024, sekelompok calon pemukim melintasi perbatasan utara Israel untuk memasuki Lebanon di bawah kepemimpinan sebuah organisasi Zionis, yang mengklaim bahwa Lebanon selatan adalah milik orang Yahudi.
Kelompok pemukim tersebut memasuki bagian Lebanon yang saat ini dikendalikan oleh militer Israel di bawah gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hezbollah, sebuah kelompok Syiah Lebanon.
“Semua itu terjadi karena dukungan buta dan tanpa batas dari AS. Eropa dan seluruh dunia menentang pembangunan dan perluasan pemukiman,” kata Alhelou.
Ilusi Israel Raya
Gagasan “Israel Raya”, yang berakar pada ideologi Zionis, merujuk pada wilayah alkitabiah yang dikatakan mencakup Tepi Barat yang diduduki, Gaza, dan sebagian Yordania, Lebanon, serta Suriah.
Meskipun interpretasi bervariasi, istilah ini sering dikaitkan dengan gerakan pemukim dan kebijakan sayap kanan Israel yang bertujuan untuk menegaskan kedaulatan Zionis atas semua tanah yang dianggap bagian dari Israel kuno.
Israel selalu mengutip referensi alkitabiah untuk membenarkan klaimnya atas tanah Arab.
Faktanya, Netanyahu mengutip referensi agama dalam pidatonya untuk membenarkan perang genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina dalam 22 bulan.
Pemukiman dan pos-pos Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat, menjadi inti dari visi ekspansionis Zionis.
Sejak menduduki Tepi Barat pada tahun 1967, Israel telah membangun sekitar 141 pemukiman di atas tanah yang dicuri.
Jumlah “pos-pos”, pemukiman tanpa persetujuan pemerintah yang dianggap ilegal bahkan menurut hukum Israel, mencapai 224. Sebanyak 700.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur.
Gaza telah menanggung beban agresi Israel sejak 7 Oktober 2023. Namun, Tepi Barat yang diduduki telah menyaksikan peningkatan serangan pemukim dan serangan militer dalam beberapa bulan terakhir, yang menyebabkan ratusan orang tewas dan terluka.
Kehadiran pemukiman Israel dan infrastruktur yang menyertainya, seperti jalan khusus pemukim dan pos pemeriksaan militer, membatasi pergerakan warga Palestina, sehingga mengurangi peluang kerja dan menghambat perdagangan serta bisnis.
“Semua seruan untuk menghentikan pemukiman ilegal ini tidak diindahkan. Warga Palestina telah diperlakukan seperti manusia kelas dua selama lebih dari tujuh dekade,” kata Alhelou.