ASIA
2 menit membaca
Presiden Prabowo lantik lima menteri baru Kabinet Merah Putih
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo lantik lima menteri baru Kabinet Merah Putih
Menteri baru Indonesia, termasuk Purbaya, Mukhtarudin, Ferry, dan Irfan Yusuf, dilantik di Istana Negara. / AFP
9 September 2025

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. 

Menteri yang diangkat adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Perubahan kedua kabinet

Perombakan kali ini merupakan perubahan kabinet kedua dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, terdapat lima posisi yang mengalami pergantian, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Selain itu, Presiden juga melantik Badan Penyelenggara Haji telah resmi ditingkatkan menjadi kementerian setingkat penuh, dengan Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Direkomendasikan
TerkaitTRT Global - Prabowo ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa, janji percepat pertumbuhan ekonomi

Mensesneg menegaskan bahwa keputusan Presiden diambil melalui evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran menteri.

“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini beliau memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip oleh DetikNews.

Prosesi pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.

Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hadir dalam kesempatan tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Perombakan kabinet ini dinilai sebagai langkah penyesuaian kabinet terhadap prioritas pemerintahan Prabowo. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menandai fokus baru pemerintah dalam tata kelola ibadah haji, sementara penggantian menteri di bidang keuangan, koperasi, dan pekerja migran untuk memperkuat agenda ekonomi dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us