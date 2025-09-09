Pemerintah Indonesia telah membebaskan sebagian besar pengunjuk rasa yang ditahan selama demonstrasi besar-besaran yang meletus pada akhir Agustus, Menteri Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pada hari Senin.

Dari lebih dari 5.000 orang yang ditahan di seluruh Indonesia, 4.861 orang telah dibebaskan dan diizinkan pulang, ujar Yusril kepada para wartawan setelah pertemuan tingkat menteri di Jakarta.

Sebanyak 583 tahanan lainnya masih dalam proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana, sementara aparat penegak hukum sedang mempersiapkan bukti sebelum kasus mereka diserahkan ke pengadilan.

"Langkah hukum akan diambil setelah bukti yang cukup terkumpul. Hanya masalah waktu sebelum pengadilan menangani kasus-kasus ini," jelas menteri tersebut sebagaimana dikutip dari Jakarta Globe.

Selain itu, kementerian tersebut juga mengatakan bahwa sebanyak 2.093 anak mendapat perlindungan penuh melalui pendekatan restorative justice, serta keluarga korban yang meninggal diberikan santunan & beasiswa pendidikan.