Johann Wadephul tiba di Asia untuk bertemu para mitra strategis di Jepang dan Indonesia. Dalam kunjungan ini, fokus utama adalah memperkuat keamanan, kerja sama ekonomi, dan ketahanan jalur perdagangan internasional. Wadephul menekankan bahwa koordinasi politik dan ekonomi yang erat antara Jerman dan negara-negara Asia menjadi kunci bagi stabilitas dan kemakmuran regional.

Setibanya di Tokyo, Wadephul melakukan dialog strategis dengan Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya, serta perwakilan pemerintah Jepang lainnya. Pembahasan difokuskan pada isu keamanan global, termasuk ancaman terhadap Eropa akibat agresi Rusia terhadap Ukraina. “Meskipun berada jauh dari Eropa, Jepang memberikan dukungan signifikan kepada Ukraina, termasuk melalui penyediaan sistem pertahanan udara Patriot,” ujar Wadephul dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri Jerman.

Selain isu keamanan, hubungan ekonomi menjadi prioritas. Jerman dan Jepang membahas keamanan ekonomi dan jalur perdagangan internasional yang sangat penting bagi kedua negara. China, sebagai kekuatan regional, semakin menegaskan posisinya di kawasan Indo-Pasifik, sehingga penting bagi Jerman untuk menjaga keterbukaan pasar dan stabilitas ekonomi global.

Fokus pada keamanan ekonomi dan inovasi di EXPO 2025

Dalam perjalanan ke Osaka, Wadephul menggunakan Shinkansen, kereta cepat Jepang, untuk mengunjungi EXPO 2025. Pameran dunia ini menjadi ajang inovasi dan keberlanjutan, memperlihatkan bagaimana kerja sama internasional dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi tantangan masa depan. Menteri Luar Negeri Jerman juga menekankan pentingnya keamanan ekonomi dalam menghadapi dinamika perdagangan global, terutama jalur perdagangan internasional yang menjadi vital bagi Jerman dan Jepang.