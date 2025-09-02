Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) Plus di Tianjin, China, pada Minggu. Ia hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto yang membatalkan rencana perjalanan ke China karena memilih untuk tetap berada di Jakarta untuk memantau meluasnya demonstrasi di Indonesia.

Sugiono tiba di Tianjin pada Minggu sore dan langsung mengikuti jamuan makan kenegaraan yang digelar Presiden China Xi Jinping bersama Ibu Negara Peng Liyuan. Dalam unggahan di Instagram, ia menegaskan arti penting partisipasi Indonesia dalam forum tersebut.

“Dalam pertemuan yang hangat dan konstruktif, kami menegaskan kembali komitmen kuat kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis di semua sektor, demi kepentingan bersama.,” tulis Sugiono.

Pertemuan tersebut menandai pembukaan KTT dua hari yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, serta para pemimpin Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.

Indonesia sampaikan sikap di Forum SCO

Dalam sesi pleno yang dipimpin Xi Jinping pada Senin, Sugiono menyampaikan sikap Indonesia terkait multilateralisme dan gerakan non-blok.