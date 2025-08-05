Ribuan warga Indonesia turun ke jalan di kawasan Monas Selatan, Jakarta, pada Minggu pagi dalam sebuah aksi unjuk rasa menentang memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza. Demonstrasi ini menuntut segera diakhirinya genosida dan kelaparan massal yang dialami rakyat Palestina akibat serangan militer Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023.

Aksi yang diselenggarakan oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini dipenuhi oleh masyarakat yang mengenakan keffiyeh tradisional dan membawa bendera Palestina serta spanduk tuntutan solidaritas. Ribuan massa mendatangi Lapangan Monas, menunjukkan dukungan kuat terhadap rakyat Palestina.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut hadir dalam aksi tersebut, memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan bahwa isu Palestina adalah prioritas utama dalam agenda pemerintah Indonesia dan Jakarta akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi internasional dan bantuan kemanusiaan.

“Ini bukan sekadar ungkapan, tapi komitmen yang akan terus kami perjuangkan demi kemerdekaan Palestina,” ujar Sugiono, seperti yang dilaporkan oleh AA.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarno Abdul Hakim, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi Gaza yang semakin parah. “Ini bukan hanya genosida, tapi rakyat Gaza juga menderita kelaparan yang parah. Bantuan kemanusiaan yang masuk jauh dari kata cukup,” tegasnya.

Serangan Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 60.400 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Meski ada seruan internasional untuk gencatan senjata, serangan brutal masih terus berlangsung.