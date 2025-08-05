Ketua Pengurus Nasional BSMI, Muhammad Djazuli Ambari, menegaskan bahwa pengiriman (Emergency Medical Team/EMT) keempat ini merupakan bukti komitmen BSMI dalam memberikan dukungan medis berkelanjutan bagi korban kekejaman Israel. “Tim baru ini akan fokus pada penanganan luka dan malnutrisi yang semakin parah akibat blokade pasokan makanan dan kebutuhan dasar di Gaza,” jelas Djazuli, dikutip oleh ANTARA.

Profesor Dr. Basuki Supartono, Kepala Tim Dokter BSMI, menjelaskan bahwa EMT keempat ini akan terdiri dari dokter spesialis anak, dokter kulit, dan ahli bedah. “Sejauh ini, kami telah mengirim 16 dokter dalam misi kemanusiaan ini. Namun, kali ini izin masuk tim dokter kami sangat bergantung pada otoritas Israel yang menekan. Mereka bisa saja menolak atau membatasi jumlah anggota tim,” ungkap Basuki dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (4/8).

Basuki juga mengajak masyarakat untuk mendoakan agar tim medis ini dapat sampai ke Gaza dengan lancar dan membantu warga yang sangat membutuhkan.

Dia menambahkan, “Pengiriman tim medis secara bertahap ini merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia dengan warga Gaza. Penanganan luka dan malnutrisi menjadi kebutuhan mendesak di sana, dan itulah yang kami coba penuhi.”

Tim medis keempat berisi dokter spesialis lengkap

Tim kali ini terdiri dari Muhammad Iqbal El Mubarak (ahli bedah), Annisa Anjani Ramadan (dokter kulit dan venerologi), serta Bambang Surif Djamaluddin (dokter anak). Mereka akan melanjutkan tugas EMT 3 yang telah beroperasi di Gaza sejak 8 hingga 27 Juli 2025.