Tim penyelamat dengan rasa putus asa mencari korban selamat pada hari Selasa di antara puing-puing rumah yang rata akibat gempa bumi yang melanda Afghanistan timur, menewaskan lebih dari 900 orang.

Gempa berkekuatan 6,0 skala Richter, diikuti oleh setidaknya lima gempa susulan, mengguncang daerah terpencil di provinsi pegunungan dekat perbatasan dengan Pakistan sekitar tengah malam pada hari Minggu.

Kepala Otoritas Manajemen Bencana Provinsi Kunar, Ehsanullah Ehsan, mengatakan bahwa "operasi penyelamatan berlangsung sepanjang malam." Ia menambahkan bahwa "masih ada korban luka di desa-desa terpencil" yang membutuhkan evakuasi ke rumah sakit.

Penduduk desa turut serta dalam upaya penyelamatan, menggunakan tangan kosong untuk membersihkan puing-puing rumah sederhana yang terbuat dari lumpur dan batu yang dibangun di lembah-lembah curam.

Obaidullah Stoman, 26 tahun, yang pergi ke desa Wadir untuk mencari temannya, merasa terkejut dengan tingkat kehancuran yang terjadi.

"Saya mencari di sini, tetapi saya tidak menemukannya. Sangat sulit bagi saya melihat kondisi di sini," katanya. "Yang tersisa hanya puing-puing."

Korban meninggal, termasuk anak-anak, dibungkus dengan kain kafan putih oleh penduduk desa yang kemudian mendoakan mereka sebelum dimakamkan.

Bantuan darurat

Beberapa desa yang paling parah terkena dampak masih sulit dijangkau karena jalan-jalan yang terblokir, menurut badan migrasi PBB.

Pusat gempa berada sekitar 27 kilometer dari Jalalabad, menurut USGS, yang melaporkan bahwa gempa terjadi pada kedalaman dangkal delapan kilometer di bawah permukaan bumi.

Setelah puluhan tahun konflik, Afghanistan adalah salah satu negara termiskin di dunia, menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan dan arus masuk jutaan warga Afghanistan yang dipulangkan dari Pakistan dan Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak penarikan pasukan AS pada tahun 2021, bantuan asing ke negara tersebut telah berkurang drastis, melemahkan kemampuan negara yang sudah kekurangan sumber daya untuk merespons bencana.