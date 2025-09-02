DUNIA
Seorang pria Afghanistan mencari barang-barangnya di antara reruntuhan rumah yang runtuh di Dara Noor, Jalalabad, Afghanistan, 1 September 2025. / Reuters
2 September 2025

Tim penyelamat dengan rasa putus asa mencari korban selamat pada hari Selasa di antara puing-puing rumah yang rata akibat gempa bumi yang melanda Afghanistan timur, menewaskan lebih dari 900 orang.

Gempa berkekuatan 6,0 skala Richter, diikuti oleh setidaknya lima gempa susulan, mengguncang daerah terpencil di provinsi pegunungan dekat perbatasan dengan Pakistan sekitar tengah malam pada hari Minggu.

Kepala Otoritas Manajemen Bencana Provinsi Kunar, Ehsanullah Ehsan, mengatakan bahwa "operasi penyelamatan berlangsung sepanjang malam." Ia menambahkan bahwa "masih ada korban luka di desa-desa terpencil" yang membutuhkan evakuasi ke rumah sakit.

Penduduk desa turut serta dalam upaya penyelamatan, menggunakan tangan kosong untuk membersihkan puing-puing rumah sederhana yang terbuat dari lumpur dan batu yang dibangun di lembah-lembah curam.

Obaidullah Stoman, 26 tahun, yang pergi ke desa Wadir untuk mencari temannya, merasa terkejut dengan tingkat kehancuran yang terjadi.

"Saya mencari di sini, tetapi saya tidak menemukannya. Sangat sulit bagi saya melihat kondisi di sini," katanya. "Yang tersisa hanya puing-puing."

Korban meninggal, termasuk anak-anak, dibungkus dengan kain kafan putih oleh penduduk desa yang kemudian mendoakan mereka sebelum dimakamkan.

Bantuan darurat

Beberapa desa yang paling parah terkena dampak masih sulit dijangkau karena jalan-jalan yang terblokir, menurut badan migrasi PBB.

Pusat gempa berada sekitar 27 kilometer dari Jalalabad, menurut USGS, yang melaporkan bahwa gempa terjadi pada kedalaman dangkal delapan kilometer di bawah permukaan bumi.

Setelah puluhan tahun konflik, Afghanistan adalah salah satu negara termiskin di dunia, menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan dan arus masuk jutaan warga Afghanistan yang dipulangkan dari Pakistan dan Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak penarikan pasukan AS pada tahun 2021, bantuan asing ke negara tersebut telah berkurang drastis, melemahkan kemampuan negara yang sudah kekurangan sumber daya untuk merespons bencana.

Amerika Serikat adalah donor bantuan terbesar hingga awal 2025, ketika sebagian besar dana dihentikan setelah Presiden Donald Trump menjabat.

Pada bulan Juni, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan pengurangan besar-besaran dalam rencana bantuan kemanusiaan globalnya karena "pemotongan dana terbesar yang pernah terjadi."

Pada hari Senin, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya bekerja sama dengan otoritas setempat untuk "segera menilai kebutuhan, memberikan bantuan darurat, dan siap untuk memobilisasi dukungan tambahan," serta mengumumkan dana awal sebesar $5 juta.

Ketakutan dan ketegangan

Pemerintah sementara melaporkan pada hari Senin setidaknya 900 orang tewas dan 3.000 lainnya terluka di provinsi Kunar, Nangarhar, dan Laghman yang terkena gempa.

Gempa dangkal relatif dapat menyebabkan kerusakan lebih besar, terutama karena mayoritas warga Afghanistan tinggal di rumah-rumah rendah berbahan bata lumpur yang rentan runtuh.

Banyak penduduk desa yang terkena dampak gempa adalah bagian dari lebih dari empat juta warga Afghanistan yang telah kembali ke negara itu dari Iran dan Pakistan dalam beberapa tahun terakhir.

"Ada banyak ketakutan dan ketegangan... Anak-anak dan wanita berteriak. Kami belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya," kata Ijaz Ulhaq Yaad, seorang anggota departemen pertanian di Nurgal, pada hari Senin.

Afghanistan sering dilanda gempa bumi, terutama di pegunungan Hindu Kush, dekat pertemuan lempeng tektonik Eurasia dan India.

Pada Oktober 2023, provinsi Herat di bagian barat Afghanistan hancur akibat gempa berkekuatan 6,3 skala Richter, yang menewaskan lebih dari 1.500 orang dan merusak atau menghancurkan lebih dari 63.000 rumah.

Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang provinsi Paktika di bagian timur pada Juni 2022, menewaskan lebih dari 1.000 orang dan membuat puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

SUMBER:TRT World & Agencies
