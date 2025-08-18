Indonesia tidak akan mengenakan pajak baru pada tahun 2026 sebagai bagian dari strateginya untuk mencapai target penerimaan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pada Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan hari Jumat, 15 Agustus 2025.

Sebaliknya, pemerintah akan mengandalkan reformasi dalam sistem perpajakan yang ada untuk memperkuat keuangan negara.

Ia menjelaskan bahwa reformasi yang sedang berlangsung meliputi penyempurnaan sistem pajak inti Indonesia, penguatan koordinasi antar kementerian, dan pengetatan pengawasan transaksi digital lintas batas. Kementerian Keuangan juga akan mengintensifkan audit dan mengoptimalkan insentif pajak yang ada untuk mendorong penerimaan negara.

“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ungkap Menkeu dalam penjelasan mengenai target penerimaan pajak.

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan negara yang ambisius sebesar Rp 3.147,7 triliun untuk tahun 2026, meningkat 9,8 persen dibandingkan tahun ini. Rasio pajak terhadap PDB diproyeksikan meningkat dari 10,03 persen pada tahun 2025 menjadi 10,47 persen pada tahun 2026, dengan penerimaan pajak diperkirakan tumbuh 13,5 persen year-on-year.

Presiden Prabowo Subianto, dalam usulan anggaran negara pertamanya kepada DPR, menguraikan rencana belanja sebesar Rp 3.786,5 triliun untuk tahun 2026, naik 7,3 persen dari tahun 2025. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk memperkuat Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan dan prioritas sosial.