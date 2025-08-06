Produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen year-on-year (yoy), naik dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya dan melampaui proyeksi pasar sebesar 4,80 persen, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertumbuhan ini menandai peningkatan terbesar sejak kuartal kedua tahun 2023.

Dalam konferensi pers pada 5 Agustus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kinerja terbaik di kawasan.

"Alhamdulillah, kita sudah kembali ke jalur 5 persen, jadi 5,12 persen. Indonesia hanya tertinggal di belakang China dengan 5,2 persen. Beberapa negara di bawah kita, termasuk Malaysia, Singapura, Amerika Serikat dengan 2 persen, dan Korea," ujarnya, seraya mencatat peringkat Indonesia yang tinggi di antara negara-negara G20 dan ASEAN.

Pertumbuhan ini didukung secara luas oleh berbagai sektor. Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yaitu 18,67 persen dengan pertumbuhan 5,68 persen, diikuti oleh pertanian (pangsa 13,83 persen, pertumbuhan 1,65 persen) dan perdagangan besar dan eceran (pangsa 13,02 persen, pertumbuhan 5,37 persen).

Meningkatnya aktivitas produksi membantu memenuhi permintaan domestik dan ekspor.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga—yang menyumbang lebih dari separuh PDB—tumbuh 4,97 persen yoy, didorong oleh peningkatan pengeluaran selama liburan sekolah dan perayaan keagamaan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan aktivitas investasi, melonjak menjadi 6,99 persen, tertinggi dalam empat tahun, didukung oleh proyek-proyek infrastruktur seperti perluasan MRT Jakarta.

PMTB kini mencapai 27,83 persen dari PDB.

Kinerja ekspor juga memainkan peran kunci, didorong oleh pesanan awal minyak nabati, elektronik, logam, dan suku cadang mobil dari luar negeri, yang mendahului perkiraan tarif AS. Pemerintah menyebutkan peningkatan permintaan ekspor sebagai faktor pendorong kinerja perdagangan pada semester pertama.

Terkait TRT Global - Tarif AS akan menghambat pertumbuhan di Asia dan Pasifik: ADB

Tantangan siklus perdagangan global