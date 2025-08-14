Investor asal China semakin gencar mencari peluang bisnis di Indonesia. Mereka memanfaatkan tarif impor Amerika Serikat yang lebih rendah bagi produk Indonesia dibandingkan produk China, sekaligus mengincar pasar konsumen domestik yang besar.

Gao Xiaoyu, pendiri PT Yard Zeal Indonesia, mengungkapkan perusahaannya dibanjiri permintaan dari perusahaan China yang ingin mendirikan operasi atau memperluas bisnis di Tanah Air. “Belakangan ini cukup sibuk. Kami ada pertemuan dari pagi sampai malam,” ujarnya seperti dilaporkan Reuters.

Tarif impor AS untuk produk Indonesia saat ini sebesar 19 persen, lebih rendah dibandingkan tarif untuk produk China yang lebih dari 30 persen. Keunggulan ini membuat Indonesia menjadi alternatif menarik bagi perusahaan China, selain negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Ekonomi tumbuh, pasar domestik jadi magnet

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada kuartal kedua 2025, pertumbuhan tercepat dalam dua tahun terakhir. Konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi dan peningkatan investasi menjadi pendorong utama.

Zhang Chao, produsen lampu sepeda motor asal China, menilai Indonesia memiliki keunggulan strategis. “Jika Anda bisa membangun kehadiran bisnis yang kuat di Indonesia, Anda secara efektif menguasai setengah pasar Asia Tenggara,” ujarnya.