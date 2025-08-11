Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa negaranya akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September, mengikuti langkah serupa yang diambil oleh Kanada, Inggris, dan Prancis.

"Hingga status kenegaraan Israel dan Palestina menjadi permanen, perdamaian hanya akan bersifat sementara," katanya kepada wartawan pada hari Minggu. "Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri."

Albanese menyebutkan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan didasarkan pada komitmen dari Otoritas Palestina.

Ia juga menambahkan bahwa situasi di Gaza yang terkepung telah melampaui ketakutan dunia dan bahwa Israel terus menentang hukum internasional.

Albanese telah menyerukan solusi dua negara, dengan pemerintahannya yang berhaluan tengah-kiri mendukung hak Israel untuk eksis dalam perbatasan yang aman serta hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.

Pengakuan Global

Prancis dan Kanada bulan lalu menyatakan rencana mereka untuk mengakui negara Palestina, sementara Inggris mengatakan akan melakukan hal yang sama kecuali Israel menangani krisis kemanusiaan di wilayah Palestina dan mencapai gencatan senjata.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pada bulan Juli bahwa ia berencana mengakui Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September.