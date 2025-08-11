PERANG GAZA
Australia akan akui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September — Albanese
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan perdamaian hanya akan bersifat sementara hingga kemerdekaan Palestina menjadi permanen.
11 Agustus 2025

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa negaranya akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September, mengikuti langkah serupa yang diambil oleh Kanada, Inggris, dan Prancis.

"Hingga status kenegaraan Israel dan Palestina menjadi permanen, perdamaian hanya akan bersifat sementara," katanya kepada wartawan pada hari Minggu. "Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri."

Albanese menyebutkan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan didasarkan pada komitmen dari Otoritas Palestina.

Ia juga menambahkan bahwa situasi di Gaza yang terkepung telah melampaui ketakutan dunia dan bahwa Israel terus menentang hukum internasional.

Albanese telah menyerukan solusi dua negara, dengan pemerintahannya yang berhaluan tengah-kiri mendukung hak Israel untuk eksis dalam perbatasan yang aman serta hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.

Pengakuan Global

Prancis dan Kanada bulan lalu menyatakan rencana mereka untuk mengakui negara Palestina, sementara Inggris mengatakan akan melakukan hal yang sama kecuali Israel menangani krisis kemanusiaan di wilayah Palestina dan mencapai gencatan senjata.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pada bulan Juli bahwa ia berencana mengakui Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September.

Beberapa hari kemudian, setelah menghadapi tekanan publik yang besar, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyatakan bahwa Inggris akan mengakui Palestina di Sidang Umum PBB bulan September.

Tak lama setelah itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya akan mengakui Palestina, dengan alasan komitmen Kanada terhadap solusi dua negara.

Kemarahan Netanyahu

Israel mengecam keputusan negara-negara yang mendukung negara Palestina, dengan mengklaim bahwa langkah tersebut akan memberikan penghargaan kepada kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu bahwa sebagian besar warga Israel menentang pembentukan negara Palestina karena mereka percaya hal itu akan membawa perang, bukan perdamaian, meskipun ribuan pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan di Tel Aviv untuk menentang rencananya memperburuk genosida yang hampir berlangsung dua tahun dan merebut Gaza.

"Melihat negara-negara Eropa dan Australia masuk ke lubang kelinci itu begitu saja, jatuh ke dalamnya... ini mengecewakan dan menurut saya sebenarnya memalukan, tetapi ini tidak akan mengubah posisi kami," kata Netanyahu.

Meskipun Israel dan AS mengklaim bahwa Palestina adalah pihak yang menolak perdamaian, Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina selama ia menjadi perdana menteri.

SUMBER:TRT World & Agencies
