Teroris telah meledakkan pipa gas utama di barat laut Pakistan, menghentikan pasokan ke provinsi terbesar di negara itu, Punjab, menurut keterangan polisi.

Insiden ini, yang merupakan salah satu dari serangkaian ledakan serupa dalam beberapa bulan terakhir, terjadi di distrik Lakki Marwat di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, kata juru bicara polisi setempat, Amir Khan, kepada media pada hari Rabu.

Teroris meledakkan bahan peledak yang ditanam di pipa tersebut, tambahnya, dan ledakan itu menyebabkan pasokan gas ke wilayah Mianwali di Punjab terhenti.

Ini adalah serangan keempat di lokasi yang sama dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.