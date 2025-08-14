ASIA
Teroris meledakkan pipa gas utama di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Ledakan di distrik Lakki Marwat, provinsi Khyber Pakhtunkhwa bagian barat laut, menyebabkan pasokan gas ke provinsi Punjab terhenti.
Lakki Marwat telah lama menjadi sarang terorisme dan kekerasan. / Reuters
14 Agustus 2025

Teroris telah meledakkan pipa gas utama di barat laut Pakistan, menghentikan pasokan ke provinsi terbesar di negara itu, Punjab, menurut keterangan polisi.

Insiden ini, yang merupakan salah satu dari serangkaian ledakan serupa dalam beberapa bulan terakhir, terjadi di distrik Lakki Marwat di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, kata juru bicara polisi setempat, Amir Khan, kepada media pada hari Rabu.

Teroris meledakkan bahan peledak yang ditanam di pipa tersebut, tambahnya, dan ledakan itu menyebabkan pasokan gas ke wilayah Mianwali di Punjab terhenti.

Ini adalah serangan keempat di lokasi yang sama dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Namun, pasukan keamanan menyalahkan kelompok teroris Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), yang memiliki catatan panjang dalam menyerang pasukan keamanan dan instalasi pemerintah.

Pasukan keamanan melakukan operasi pencarian di area tersebut untuk menemukan para pelaku.

Lakki Marwat telah lama menjadi sarang terorisme dan kekerasan, dengan TTP melakukan beberapa serangan terhadap pasukan keamanan, terutama petugas polisi, dalam beberapa tahun terakhir.

SUMBER:AA
