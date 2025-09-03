Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas perlakuan terhadap para pengunjuk rasa yang ditahan dalam demonstrasi baru-baru ini yang memprotes gaji dan tunjangan DPR, dan mendesak polisi di seluruh negara untuk mengadopsi keadilan restoratif dalam melakukan tindakan hukum.

Komisi tersebut menyatakan bahwa penangkapan besar-besaran—1.683 orang di Jakarta antara 25 dan 31 Agustus, dan lebih dari 100 orang di Solo pada akhir Agustus dan awal September—menimbulkan pertanyaan tentang praktik penegakan hukum.

Beberapa tahanan, menurut Komnas HAM, belum diberikan akses kepada penasihat hukum, yang merupakan sebuah pelanggaran hak asasi mereka.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan adil, berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah,” Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengingatkan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Komnas HAM juga menyoroti penangkapan para aktivis, termasuk Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen, dan memperingatkan bahwa penuntutan terhadap aktivis dapat membungkam kebebasan berekspresi.