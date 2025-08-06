Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Singapura, H.E. Mr. Chan Chun Sing, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan bilateral ini menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan kedua negara di bidang pertahanan, terutama di tengah dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara yang semakin kompleks.

Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas kedatangan Menhan Singapura yang juga pernah menjabat sebagai Atase Pertahanan Singapura di Jakarta. “Beliau pernah menjadi Atase Pertahanan Singapura di Jakarta saat saya menjabat sebagai Kapuspen TNI. Kini beliau kembali ke Jakarta sebagai Menteri Pertahanan, ini menjadi kesempatan berharga untuk mempererat hubungan bilateral yang sudah lama terjalin,” ujar Sjafrie, dikutip dari press release Kemenhan RI.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen kedua negara untuk meningkatkan dialog strategis dan kerja sama operasional yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Dengan latar belakang kerja sama yang kuat, kedua menteri membahas berbagai inisiatif konkret untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan kerja sama pertahanan.

Fokus pada latihan gabungan dan pengembangan kapasitas

Dalam pertemuan tersebut, fokus utama adalah penguatan pelatihan bersama dan latihan gabungan antar angkatan bersenjata. Menhan Sjafrie dan Menhan Chan sepakat untuk memperluas frekuensi latihan militer yang akan dilakukan secara bergantian di Indonesia dan Singapura.

Selain latihan gabungan, kerja sama juga mencakup pengiriman perwira terbaik dari kedua negara untuk mengikuti program pelatihan militer bersama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis, taktis, serta memperkuat interoperabilitas antar pasukan.

Menurut pakar pertahanan dari Lembaga Studi Pertahanan Asia, Dr. Raden Prasetyo, kerja sama seperti ini sangat penting untuk menghadapi tantangan keamanan bersama, termasuk ancaman terorisme, kejahatan lintas negara, dan ketegangan regional. “Latihan bersama dan pelatihan silang antar perwira memperkuat sinergi dan saling pengertian, yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas kawasan,” kata Dr. Raden.

Peran strategis indonesia dalam menjaga perdamaian regional