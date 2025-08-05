India dan Filipina telah mengadakan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka di Laut China Selatan yang disengketakan, menandai langkah penting dalam kerja sama pertahanan yang kemungkinan akan memicu ketegangan dengan China.
Latihan ini berlangsung bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos ke New Delhi selama lima hari yang dimulai pada hari Senin. Dalam kunjungan tersebut, ia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan pejabat senior lainnya untuk membahas penguatan hubungan pertahanan dan perdagangan.
Sebagai tanggapan, China—yang terlibat dalam sengketa teritorial terpisah dengan kedua negara tersebut—meluncurkan patroli militer di Laut China Selatan dan menuduh manuver gabungan India-Filipina mengganggu stabilitas kawasan.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, mengatakan pada hari Senin bahwa latihan gabungan selama dua hari yang dimulai pada hari Minggu telah berjalan sukses sejauh ini. Ia juga menyatakan harapannya agar pasukan Filipina dapat lebih sering bekerja sama dengan militer India di masa depan.
Ketika ditanya tentang patroli China di sekitar lokasi latihan, Brawner mengatakan tanpa memberikan rincian lebih lanjut bahwa, “kami tidak mengalami insiden yang tidak diinginkan, tetapi kami tetap diawasi. Kami sudah menduga hal itu.”
Dalam patroli gabungan sebelumnya dengan angkatan laut asing lainnya, kapal angkatan laut dan penjaga pantai China biasanya memantau dari kejauhan, menurut militer Filipina.
Filipina telah melakukan patroli angkatan laut di perairan yang disengketakan bersama sekutu perjanjiannya, Amerika Serikat, serta mitra strategis lainnya seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Prancis, yang sering memicu reaksi keras dari China.
Militer China melakukan patroli di Laut China Selatan pada 3 hingga 4 Agustus, seperti yang dikonfirmasi oleh juru bicara Komando Teater Selatan pada hari Senin. Juru bicara tersebut menggambarkan patroli China sebagai "rutinitas" tetapi menyatakan bahwa "patroli gabungan" Filipina mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan.
Menanggapi pertanyaan minggu lalu tentang rencana Manila untuk meningkatkan kerja sama militer, Kementerian Pertahanan Nasional China menyebut Filipina sebagai "pengacau" yang telah bersekutu dengan kekuatan asing untuk memicu masalah di perairan yang dianggap sebagai wilayah teritorialnya.
“China tidak pernah goyah dalam tekad dan kehendaknya untuk menjaga kedaulatan teritorial nasional serta hak dan kepentingan maritim, dan akan mengambil tindakan tegas terhadap provokasi apa pun oleh pihak Filipina,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan China, Kolonel Zhang Xiaogang, dalam konferensi pers.
Brawner mengatakan bahwa Filipina harus meningkatkan daya tangkal untuk mencegah perang. “Cara untuk melakukannya adalah, pertama, Angkatan Bersenjata Filipina harus diperkuat melalui modernisasi, dan kedua, kami perlu bermitra dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa, seperti yang kami lakukan dengan India,” katanya minggu lalu.
Dalam sebuah acara penerimaan di atas kapal tanker angkatan laut India, INS Shakti, pada hari Kamis, Brawner mengatakan bahwa kunjungan kapal tersebut ke Manila lebih dari sekadar seremonial. Hal ini “mengirimkan sinyal kuat tentang solidaritas, kekuatan dalam kemitraan, dan semangat kerja sama antara dua demokrasi yang dinamis di kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.
Brawner menyambut baik pendalaman hubungan antara kedua negara Asia tersebut dan “menegaskan kembali komitmen bersama terhadap keamanan maritim, stabilitas kawasan, dan tatanan internasional berbasis aturan di salah satu wilayah yang paling sensitif secara geopolitik di dunia.”