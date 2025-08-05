India dan Filipina telah mengadakan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka di Laut China Selatan yang disengketakan, menandai langkah penting dalam kerja sama pertahanan yang kemungkinan akan memicu ketegangan dengan China.

Latihan ini berlangsung bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos ke New Delhi selama lima hari yang dimulai pada hari Senin. Dalam kunjungan tersebut, ia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan pejabat senior lainnya untuk membahas penguatan hubungan pertahanan dan perdagangan.

Sebagai tanggapan, China—yang terlibat dalam sengketa teritorial terpisah dengan kedua negara tersebut—meluncurkan patroli militer di Laut China Selatan dan menuduh manuver gabungan India-Filipina mengganggu stabilitas kawasan.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, mengatakan pada hari Senin bahwa latihan gabungan selama dua hari yang dimulai pada hari Minggu telah berjalan sukses sejauh ini. Ia juga menyatakan harapannya agar pasukan Filipina dapat lebih sering bekerja sama dengan militer India di masa depan.

Ketika ditanya tentang patroli China di sekitar lokasi latihan, Brawner mengatakan tanpa memberikan rincian lebih lanjut bahwa, “kami tidak mengalami insiden yang tidak diinginkan, tetapi kami tetap diawasi. Kami sudah menduga hal itu.”

Dalam patroli gabungan sebelumnya dengan angkatan laut asing lainnya, kapal angkatan laut dan penjaga pantai China biasanya memantau dari kejauhan, menurut militer Filipina.

Filipina telah melakukan patroli angkatan laut di perairan yang disengketakan bersama sekutu perjanjiannya, Amerika Serikat, serta mitra strategis lainnya seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Prancis, yang sering memicu reaksi keras dari China.