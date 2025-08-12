Pada 21 Juli, ketika Perdana Menteri China Li Qiang mengumumkan dimulainya pembangunan bendungan hidroelektrik Motuo di Sungai Yarlung Tsangpo, memicu gelombang kekhawatiran dan kemarahan dari India.
Ketakutan bahwa dua negara yang berbagi sungai lintas batas ini suatu hari bisa berperang kembali mencuat. Ketika negara hulu membangun bendungan, negara hilir sering kali merasa cemas.
Kekhawatiran yang sering muncul adalah, "Bagaimana jika mereka mematikan aliran air?" Kepala Menteri Arunachal Pradesh, Pema Khandu, menyebut proyek ini sebagai "bom air".
Saluran televisi India menggambarkan skenario bencana, sementara media Barat turut serta dan membingkai isu ini sebagai persaingan kekuatan antara China dan India. Sungai Yarlung yang berasal dari gletser di dataran tinggi Tibet, mengalir ke Arunachal Pradesh di India (di mana ia dikenal sebagai Lohit), melewati Assam sebagai Brahmaputra, dan masuk ke Bangladesh sebagai Jamuna.
Sungai ini bukan hanya jalur air, tetapi juga arteri budaya.
Jutaan petani dan nelayan bergantung padanya; umat Hindu mandi di sungai ini untuk penyucian spiritual; para penyair telah memuji dan menulis ode tentangnya. Pada awal abad ke-20, mata-mata Inggris bahkan menelusuri sungai ini ke hulu untuk memastikan hubungannya dengan Brahmaputra.
Dua negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir ini pernah bentrok terkait perbatasan yang disengketakan pada tahun 2020, saling menantang secara diplomatik, dan berlomba untuk mendominasi urusan Asia. China bahkan mengklaim seluruh wilayah Arunachal Pradesh, menyebutnya sebagai "Tibet Selatan".
Namun, Aaron Wolf, seorang profesor geografi di Oregon State University dan pakar terkemuka dalam perjanjian air lintas batas, tidak terlalu khawatir.
"Kami sering menemukan ketegangan di sungai internasional. Saya pikir urutannya adalah pertama-tama politisi dan sering kali media fokus pada sisi konflik dan potensi konflik," katanya kepada TRT World.
Wolf adalah penulis makalah penting tahun 1999 yang berpendapat bahwa negara-negara lebih sering mencapai kesepakatan daripada terburu-buru ke konflik terkait sungai bersama.
"Secara umum, yang terjadi adalah pihak-pihak sering mencapai semacam kesepakatan, dan kadang-kadang kesepakatan itu bertahan selama beberapa dekade bahkan ketika ada perselisihan tentang isu lain."
Namun, bagaimana gagasan bahwa perang besar berikutnya akan terjadi karena air bisa muncul?
‘Perang air’ yang konseptual
Pada tahun 1995, Ismail Serageldin, mantan wakil presiden Bank Dunia, terkenal mengatakan: "Jika perang abad ini terjadi karena minyak, maka perang abad berikutnya akan terjadi karena air - kecuali kita mengubah pendekatan kita dalam mengelola sumber daya yang berharga dan vital ini."
Serageldin, seorang Mesir, khawatir tentang rencana Ethiopia untuk membangun bendungan di Sungai Nil. Bendungan Grand Ethiopian Renaissance dibangun di tengah negosiasi diplomatik dengan Mesir dan Sudan, tetapi tidak ada perang yang terjadi.
Serageldin bukan satu-satunya yang membuat penilaian suram ini. Pada tahun 2001, Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB saat itu, juga khawatir bahwa perebutan air tawar dapat dengan mudah memicu perang.
Namun, Wolf dan para ahli lainnya yang telah mempelajari konflik air secara mendalam mengatakan bahwa tidak ada perang yang pernah terjadi semata-mata karena air, kecuali mungkin perang antara Umma dan Lagash, dua negara-kota di Irak kuno, sekitar 4.500 tahun yang lalu.
"Saya tidak mengatakan bahwa tidak akan pernah ada perang air suatu hari nanti. Mungkin saja. Tetapi yang saya katakan adalah kita memiliki catatan 800 perjanjian air antara pihak-pihak yang tidak saling menyukai, dan kita memiliki sangat sedikit catatan kekerasan lintas batas yang secara spesifik terkait air," kata Wolf.
Narasi "perang air" muncul sekitar waktu Perang Dingin berakhir, ketika ada harapan bahwa semua uang yang sebelumnya digunakan untuk pengeluaran militer akan dialihkan untuk sekolah, rumah sakit, dan perpustakaan, katanya.
Perang air dan semantik
Perjanjian Air Indus (IWT), yang ditandatangani pada tahun 1960, telah bertahan dari tiga perang antara India dan Pakistan.
Bahkan setelah insiden empat hari pada Mei 2025, ketika roket dan rudal diluncurkan, New Delhi mengarahkan perhatian pada perjanjian tersebut. Islamabad segera mengancam bahwa setiap upaya untuk mengalihkan air akan dianggap sebagai tindakan perang.
Namun, Wolf tidak melihat alasan untuk ikut serta dalam narasi perang.
"Saya selalu membedakan apa yang saya dengar dari politisi dan apa yang saya dengar dari ahli air. Politisi umumnya berbicara kepada konstituen mereka," katanya.
India tidak membatalkan IWT atau keluar dari perjanjian tersebut. Sebaliknya, New Delhi mengatakan bahwa perjanjian itu ditangguhkan sementara. "Itu adalah frasa yang sangat spesifik. Sejauh ini, kami belum melihat dampak hidrologis dari pernyataan tersebut," kata Wolf.
China tidak memiliki perjanjian berbagi air formal dengan India. Negara ini enggan menandatangani perjanjian multilateral yang mengikat tentang sungai lintas batas.
Namun, itu tidak berarti China menghindari kerja sama dengan negara lain dalam mengelola aliran air, kata Wolf. "China tidak terlalu menyukai perjanjian multilateral pada cekungan internasional," tetapi tetap bekerja sama dalam "berbagi data, peringatan dini, dan kesepakatan tentang kualitas air. Kadang-kadang, kesepakatan itu bersifat implisit dan tidak eksplisit."
Proyek Motuo, yang diperkirakan menelan biaya $167 miliar dan mampu menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Inggris selama setahun, berada di zona aktif seismik. Hal ini berarti berbagi data yang andal dan tepat waktu akan menjadi penting bagi India dan Bangladesh untuk menghindari lonjakan aliran air yang tiba-tiba.
Pencairan salju di gletser, pola musim hujan yang tidak menentu, dan banjir yang telah melanda India dan China dalam beberapa tahun terakhir akan semakin mendorong kerja sama, kata Wolf.
"Tidak diragukan lagi semua tekanan ini ada. Tetapi berdasarkan sejarah, saya merasa kita tidak akan terburu-buru menuju perang. Perang tidak menyelesaikan apa pun. Anda tidak akan mendapatkan lebih banyak air jika berperang," katanya.