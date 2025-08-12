Pada 21 Juli, ketika Perdana Menteri China Li Qiang mengumumkan dimulainya pembangunan bendungan hidroelektrik Motuo di Sungai Yarlung Tsangpo, memicu gelombang kekhawatiran dan kemarahan dari India.

Ketakutan bahwa dua negara yang berbagi sungai lintas batas ini suatu hari bisa berperang kembali mencuat. Ketika negara hulu membangun bendungan, negara hilir sering kali merasa cemas.

Kekhawatiran yang sering muncul adalah, "Bagaimana jika mereka mematikan aliran air?" Kepala Menteri Arunachal Pradesh, Pema Khandu, menyebut proyek ini sebagai " bom air ".

Saluran televisi India menggambarkan skenario bencana, sementara media Barat turut serta dan membingkai isu ini sebagai persaingan kekuatan antara China dan India. Sungai Yarlung yang berasal dari gletser di dataran tinggi Tibet, mengalir ke Arunachal Pradesh di India (di mana ia dikenal sebagai Lohit), melewati Assam sebagai Brahmaputra, dan masuk ke Bangladesh sebagai Jamuna.

Sungai ini bukan hanya jalur air, tetapi juga arteri budaya.

Jutaan petani dan nelayan bergantung padanya; umat Hindu mandi di sungai ini untuk penyucian spiritual; para penyair telah memuji dan menulis ode tentangnya. Pada awal abad ke-20, mata-mata Inggris bahkan menelusuri sungai ini ke hulu untuk memastikan hubungannya dengan Brahmaputra.

Dua negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir ini pernah bentrok terkait perbatasan yang disengketakan pada tahun 2020, saling menantang secara diplomatik, dan berlomba untuk mendominasi urusan Asia. China bahkan mengklaim seluruh wilayah Arunachal Pradesh, menyebutnya sebagai "Tibet Selatan".

Namun, Aaron Wolf, seorang profesor geografi di Oregon State University dan pakar terkemuka dalam perjanjian air lintas batas, tidak terlalu khawatir.

"Kami sering menemukan ketegangan di sungai internasional. Saya pikir urutannya adalah pertama-tama politisi dan sering kali media fokus pada sisi konflik dan potensi konflik," katanya kepada TRT World.

Wolf adalah penulis makalah penting tahun 1999 yang berpendapat bahwa negara-negara lebih sering mencapai kesepakatan daripada terburu-buru ke konflik terkait sungai bersama.

"Secara umum, yang terjadi adalah pihak-pihak sering mencapai semacam kesepakatan, dan kadang-kadang kesepakatan itu bertahan selama beberapa dekade bahkan ketika ada perselisihan tentang isu lain."

Namun, bagaimana gagasan bahwa perang besar berikutnya akan terjadi karena air bisa muncul?

Terkait TRT Global - Proyek bendungan raksasa China dan militerisasi air di Asia Selatan

‘Perang air’ yang konseptual

Pada tahun 1995, Ismail Serageldin, mantan wakil presiden Bank Dunia, terkenal mengatakan : "Jika perang abad ini terjadi karena minyak, maka perang abad berikutnya akan terjadi karena air - kecuali kita mengubah pendekatan kita dalam mengelola sumber daya yang berharga dan vital ini."

Serageldin, seorang Mesir, khawatir tentang rencana Ethiopia untuk membangun bendungan di Sungai Nil. Bendungan Grand Ethiopian Renaissance dibangun di tengah negosiasi diplomatik dengan Mesir dan Sudan, tetapi tidak ada perang yang terjadi.