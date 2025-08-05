Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk sepenuhnya menduduki Gaza dan memperluas serangan militer di wilayah tersebut.

“Keputusan telah dibuat — kami akan melakukan pendudukan penuh atas Gaza,” kata seorang pejabat senior yang dekat dengan Netanyahu, seperti dikutip oleh surat kabar Yedioth Ahronoth pada Senin malam.

“Akan ada operasi bahkan di wilayah di mana sandera ditahan. Jika Kepala Staf Angkatan Darat Israel tidak setuju, ia sebaiknya mengundurkan diri,” tambah pejabat tersebut.

Saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa keputusan ini menandai perubahan besar dalam strategi Israel terhadap Gaza, dengan operasi yang kini diharapkan mencakup wilayah padat penduduk, termasuk kamp pengungsi di pusat Gaza.

‘Lampu hijau’