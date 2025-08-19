Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan membuat postingan perdananya di NEXT Sosyal, platform media sosial buatan dalam negeri yang tengah berkembang pesat.

Mengutip bait dari puisi karya Erdem Bayazit berjudul Soon the Day Will Rise — “Setangkai bunga tumbuh di antara dinding beton” — Erdogan pada Senin menuliskan pertanyaan kepada para pengikutnya: “Apakah kalian siap?”

Pesan itu disertai dengan tagar “Kita mulai” serta emoji bendera Turkiye, bumi, dan roket.

Terkait Recep Tayyip Erdoğan (@rterdogan@sosyal.teknofest.app)

Apa itu NEXT Sosyal?

Postingan tersebut muncul bersamaan dengan pencapaian NEXT Sosyal, yang dikembangkan di bawah naungan Yayasan Tim Teknologi Turkiye (T3 Foundation), setelah melampaui satu juta pengguna.