Erdogan debut di platform media sosial baru Turkiye, NEXT Sosyal
Postingan pertama Erdogan hadir saat platform media sosial baru Turkiye, NEXT Sosyal, melampaui satu juta pengguna dan menduduki puncak peringkat toko aplikasi.
Platform media sosial Turki, Next Sosyal, telah melampaui 1 juta pengguna. (Foto: AA) / AA
14 jam yang lalu

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan membuat postingan perdananya di NEXT Sosyal, platform media sosial buatan dalam negeri yang tengah berkembang pesat.

Mengutip bait dari puisi karya Erdem Bayazit berjudul Soon the Day Will Rise — “Setangkai bunga tumbuh di antara dinding beton” — Erdogan pada Senin menuliskan pertanyaan kepada para pengikutnya: “Apakah kalian siap?”

Pesan itu disertai dengan tagar “Kita mulai” serta emoji bendera Turkiye, bumi, dan roket.

TerkaitRecep Tayyip Erdoğan (@rterdogan@sosyal.teknofest.app)

Apa itu NEXT Sosyal?

Postingan tersebut muncul bersamaan dengan pencapaian NEXT Sosyal, yang dikembangkan di bawah naungan Yayasan Tim Teknologi Turkiye (T3 Foundation), setelah melampaui satu juta pengguna.

Tonggak itu diumumkan pada Sabtu oleh Selcuk Bayraktar, Ketua Dewan Eksekutif TEKNOFEST sekaligus Ketua Dewan Pengawas T3 Foundation.

Dipromosikan sebagai alternatif “bersih dan aman” dari platform global, NEXT Sosyal dengan cepat merangkak naik di toko aplikasi seluler, dan baru-baru ini menempati peringkat aplikasi gratis paling populer dalam kategori “jejaring sosial.”

Sejak peluncuran beta, platform ini berkembang pesat, menawarkan ruang bagi pengguna untuk berbagi pemikiran dan konten seputar berita, teknologi, gaya hidup, hingga isu-isu terkini.

Dukungan langsung dari presiden memberi dorongan simbolis bagi NEXT Sosyal, sekaligus menegaskan dorongan Turkiye untuk mempromosikan platform digital hasil pengembangan dalam negeri.

TerkaitTRT Global - Next Sosyal tembus 1 juta pengguna, menawarkan ruang untuk berekspresi bebas
SUMBER:TRT World & Agencies
