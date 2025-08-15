Pada hari Jumat tanggal 15, Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan rekannya dari Rusia, Vladimir Putin, di Anchorage, Alaska, untuk membahas kemungkinan mengakhiri perang di Ukraina lebih dari tiga setengah tahun setelah Moskow meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai “operasi militer khusus”.
Pemilihan lokasi pertemuan ini sangat disengaja dan sarat dengan simbolisme.
Alaska – yang jauh dari ibu kota Eropa namun penuh dengan sejarah Perang Dingin – dulunya adalah wilayah Rusia sebelum dijual ke AS pada tahun 1867 oleh seorang tsar yang terlilit utang.
Kunjungan Putin ini adalah yang pertama oleh seorang pemimpin Kremlin ke tanah bersalju tersebut, yang tetap menjadi pengingat era ketika Rusia menyerahkan wilayah secara damai kepada Amerika yang sedang bangkit. Namun, hari ini peran tersebut terbalik, karena Presiden Rusia berusaha untuk menganeksasi wilayah dari tetangganya.
Presiden Trump berpotensi berada dalam posisi untuk menjadi perantara dalam transfer tersebut.
Bagi Ukraina, simbolisme ini sangat suram. Sebuah tempat di mana Rusia pernah menyerahkan wilayah tanpa pertumpahan darah – sebagai bukti bahwa perbatasan dapat berubah, tanah dapat dibeli dan dijual – kini menjadi tuan rumah pembicaraan yang dapat meratifikasi aneksasi yang dicapai melalui kekuatan.
Menambah penghinaan, Ukraina tidak akan diwakili di meja perundingan, meskipun sebelumnya ada saran bahwa Presiden Volodymyr Zelenskyy mungkin hadir.
Kremlin telah lama menolak pertemuan langsung antara Putin dan Zelenskyy hingga kesepakatan akhir siap untuk ditandatangani – sebuah posisi yang membuat frustrasi Kiev dan mengecewakan ibu kota Eropa.
Mengecualikan Kiev dari pembicaraan tentang perbatasannya sendiri tidak hanya melanggar prinsip dasar kedaulatan tetapi juga merusak legitimasi dari setiap penyelesaian akhir dan perdamaian yang langgeng di Eropa.
Sejarah juga memberikan pelajaran berharga. Sebagai contoh, pada tahun 1938, Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman menyerahkan wilayah perbatasan Cekoslowakia kepada Hitler tanpa persetujuan Praha, yang mempercepat jalan menuju Perang Dunia II.
Simbolisme politik
Baik Trump maupun Putin memasuki pembicaraan tingkat tinggi di Anchorage dengan kebutuhan akan kemenangan politik.
Bagi Trump, pertemuan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia dapat mencapai kemajuan di mana yang lain gagal, memenuhi janji masa jabatan keduanya untuk bertindak sebagai “pembawa damai dan pemersatu”.
Namun ambisi itu tidak boleh mengorbankan prinsip.
Ujian untuk membuat kesepakatan demi kesepakatan itu sendiri – terutama yang didasarkan pada kepercayaan yang salah pada kesediaan Putin untuk berkompromi – berisiko menghasilkan penyelesaian yang runtuh secepat diumumkan.
Pertemuan dengan pemimpin Rusia di tanah Amerika memang dapat meningkatkan citra Trump sebagai negarawan, tetapi hanya jika ia menolak manuver Moskow dan menggunakan kesempatan tersebut untuk menekan Kremlin.
Putin, di sisi lain, berada di bawah tekanan untuk membenarkan kepada pemilihnya dan elit Rusia sebuah perang yang telah merugikan negara itu dalam hal nyawa, sumber daya, dan posisi internasionalnya.
Jika ia dapat meyakinkan Washington untuk secara resmi mengakui pencaplokan wilayah Ukraina oleh Moskow dan menerima batasan ketat serta berkelanjutan pada keamanan Ukraina – melarang keanggotaan NATO dan membatasi pasukan blok tersebut di wilayahnya serta dukungan militer Barat – keseimbangan pertemuan akan condong secara signifikan ke pihaknya.
Namun hasil seperti itu berarti merusak kedaulatan Ukraina, melemahkan keamanan Eropa selama beberapa dekade, dan memberi penghargaan pada penggunaan kekuatan untuk mengubah perbatasan.
Kesepakatan yang diselesaikan tanpa persetujuan Ukraina tidak hanya akan mengurangi legitimasi dari setiap penyelesaian, tetapi juga mengirimkan sinyal berbahaya kepada kekuatan lain bahwa penaklukan wilayah dapat dilegitimasi jika mediator yang tepat ditemukan, dengan implikasi dari Eropa Timur hingga Taiwan.
Di sisi positif, Presiden Trump telah mengambil langkah untuk melibatkan mitra Eropa dan Ukraina dalam pertimbangannya.
Dalam sesi virtual yang diselenggarakan Jerman pada 13 Agustus, Trump bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Zelenskyy, menegaskan kembali bahwa setiap negosiasi lebih lanjut mengenai Ukraina harus mencakup suara Kiev.
Pembicaraan di masa depan juga dapat membangun momentum keamanan transatlantik yang dihidupkan kembali melalui KTT NATO pada bulan Juni di Den Haag, yang menghasilkan kesepakatan berani untuk meningkatkan target pengeluaran pertahanan Eropa menjadi lima persen dari PDB.
Akhir permainan?
Pada akhirnya, pembicaraan di Alaska akan lebih menjadi ujian apakah Barat dapat mempertahankan pendiriannya daripada panggung untuk terobosan dramatis.
Bahaya yang lebih besar terletak pada erosi perlahan – konsesi bertahap yang dikemas sebagai kompromi pragmatis – yang mengikis daya tawar Ukraina dan memecah belah persatuan sekutu.
Setiap indikasi bahwa Washington mungkin menyetujui keuntungan teritorial Rusia tanpa persetujuan Kiev akan dilihat sebagai kemenangan bagi Moskow, yang mengganggu sekutu Amerika di Eropa dan Asia, yang melihat keamanan mereka sendiri terkait dengan prinsip bahwa perbatasan tidak dapat diubah dengan kekuatan.
Mempertahankan prinsip itu membutuhkan bahwa setiap penyelesaian disertai dengan jaminan keamanan nyata untuk Ukraina – dengan keanggotaan NATO – sebagai pencegah paling pasti terhadap agresi yang diperbarui.
Ini juga berarti tetap teguh menolak pengakuan formal atas pencaplokan Rusia tanpa persetujuan Ukraina, sebuah sikap yang berakar pada praktik diplomatik AS selama beberapa dekade dan dibenarkan oleh sejarah.
Tanpa disiplin seperti itu, pertemuan di Alaska berisiko menjadi bukan langkah menuju stabilitas tetapi tonggak dalam normalisasi bertahap penaklukan wilayah.