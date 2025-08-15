Pada hari Jumat tanggal 15, Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan rekannya dari Rusia, Vladimir Putin, di Anchorage, Alaska, untuk membahas kemungkinan mengakhiri perang di Ukraina lebih dari tiga setengah tahun setelah Moskow meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai “ operasi militer khusus ” .

Pemilihan lokasi pertemuan ini sangat disengaja dan sarat dengan simbolisme.

Alaska – yang jauh dari ibu kota Eropa namun penuh dengan sejarah Perang Dingin – dulunya adalah wilayah Rusia sebelum dijual ke AS pada tahun 1867 oleh seorang tsar yang terlilit utang.

Kunjungan Putin ini adalah yang pertama oleh seorang pemimpin Kremlin ke tanah bersalju tersebut, yang tetap menjadi pengingat era ketika Rusia menyerahkan wilayah secara damai kepada Amerika yang sedang bangkit. Namun, hari ini peran tersebut terbalik, karena Presiden Rusia berusaha untuk menganeksasi wilayah dari tetangganya.

Presiden Trump berpotensi berada dalam posisi untuk menjadi perantara dalam transfer tersebut.

Bagi Ukraina, simbolisme ini sangat suram. Sebuah tempat di mana Rusia pernah menyerahkan wilayah tanpa pertumpahan darah – sebagai bukti bahwa perbatasan dapat berubah, tanah dapat dibeli dan dijual – kini menjadi tuan rumah pembicaraan yang dapat meratifikasi aneksasi yang dicapai melalui kekuatan.

Menambah penghinaan, Ukraina tidak akan diwakili di meja perundingan, meskipun sebelumnya ada saran bahwa Presiden Volodymyr Zelenskyy mungkin hadir.

Kremlin telah lama menolak pertemuan langsung antara Putin dan Zelenskyy hingga kesepakatan akhir siap untuk ditandatangani – sebuah posisi yang membuat frustrasi Kiev dan mengecewakan ibu kota Eropa.

Mengecualikan Kiev dari pembicaraan tentang perbatasannya sendiri tidak hanya melanggar prinsip dasar kedaulatan tetapi juga merusak legitimasi dari setiap penyelesaian akhir dan perdamaian yang langgeng di Eropa.

Sejarah juga memberikan pelajaran berharga. Sebagai contoh, pada tahun 1938, Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman menyerahkan wilayah perbatasan Cekoslowakia kepada Hitler tanpa persetujuan Praha, yang mempercepat jalan menuju Perang Dunia II.

Simbolisme politik

Baik Trump maupun Putin memasuki pembicaraan tingkat tinggi di Anchorage dengan kebutuhan akan kemenangan politik.

Bagi Trump, pertemuan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia dapat mencapai kemajuan di mana yang lain gagal , memenuhi janji masa jabatan keduanya untuk bertindak sebagai “pembawa damai dan pemersatu”.

Namun ambisi itu tidak boleh mengorbankan prinsip.