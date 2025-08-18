Satuan Tugas (Satgas) Garuda Merah Putih-II berhasil menjalankan misi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu. Keberhasilan operasi ini menjadi catatan bersejarah sekaligus hadiah istimewa dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Dalam misi yang melibatkan dua pesawat C-130J Super Hercules milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), sebanyak 800 ton logistik berupa bahan makanan pokok, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut, dan kebutuhan anak-anak didistribusikan melalui operasi airdrop yang dilakukan di 10 titik aman di Gaza. Misi yang dimulai dari Pangkalan Udara King Abdullah II di Amman, Yordania, pada pukul 10.37 waktu setempat, berhasil dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan dan pesawat kembali mendarat dengan selamat pada pukul 12.25 waktu setempat.
Brigadir Jenderal Frega Wenas, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, menyatakan kepada Antara, “Kesuksesan ini akan tercatat dalam buku sejarah dan merupakan hadiah istimewa dalam rangka peringatan ke-80 tahun Republik Indonesia.”
Komitmen solidaritas kemanusiaan
Operasi kemanusiaan yang dinamai Satgas Garuda Merah Putih-II ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Misi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan internasional, khususnya terhadap masyarakat yang terdampak konflik di Palestina.
Kolonel Penerbang Puguh Yulianto, Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, menegaskan, “Misi airdrop telah berhasil diselesaikan dengan lancar dan tanpa hambatan berarti. Momentum Hari Kemerdekaan tidak hanya kita rayakan dengan upacara, tetapi juga dengan aksi nyata kemanusiaan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Gaza.”
Misi ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif berperan dalam mendukung perdamaian dan membantu masyarakat yang terdampak krisis di berbagai belahan dunia.
Sebanyak 17,8 ton bantuan secara simbolis dijatuhkan melalui payung parasut, angka tersebut sengaja dipilih untuk melambangkan tanggal dan bulan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Bantuan tersebut merupakan bagian dari total 800 ton logistik yang meliputi paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta 1.000 makanan instan dari Kementerian Pertahanan RI.
Operasi ini juga menjadi bagian dari kerja sama multinasional dalam Solidarity Path Operation-2 (SPO-2) yang dipimpin oleh Royal Jordanian Air Force (RJAF). Satgas Garuda Merah Putih-II tergabung dalam operasi tersebut dengan 66 personel gabungan di bawah komando Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
Keberhasilan operasi kemanusiaan pada momen peringatan HUT ke-80 RI ini bukan hanya menjadi momentum nasional, tetapi juga bukti nyata kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif berperan dalam solidaritas kemanusiaan internasional.