Satuan Tugas (Satgas) Garuda Merah Putih-II berhasil menjalankan misi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu. Keberhasilan operasi ini menjadi catatan bersejarah sekaligus hadiah istimewa dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Dalam misi yang melibatkan dua pesawat C-130J Super Hercules milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), sebanyak 800 ton logistik berupa bahan makanan pokok, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut, dan kebutuhan anak-anak didistribusikan melalui operasi airdrop yang dilakukan di 10 titik aman di Gaza. Misi yang dimulai dari Pangkalan Udara King Abdullah II di Amman, Yordania, pada pukul 10.37 waktu setempat, berhasil dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan dan pesawat kembali mendarat dengan selamat pada pukul 12.25 waktu setempat.

Brigadir Jenderal Frega Wenas, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, menyatakan kepada Antara, “Kesuksesan ini akan tercatat dalam buku sejarah dan merupakan hadiah istimewa dalam rangka peringatan ke-80 tahun Republik Indonesia.”

Komitmen solidaritas kemanusiaan

Operasi kemanusiaan yang dinamai Satgas Garuda Merah Putih-II ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Misi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan internasional, khususnya terhadap masyarakat yang terdampak konflik di Palestina.

Kolonel Penerbang Puguh Yulianto, Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, menegaskan, “Misi airdrop telah berhasil diselesaikan dengan lancar dan tanpa hambatan berarti. Momentum Hari Kemerdekaan tidak hanya kita rayakan dengan upacara, tetapi juga dengan aksi nyata kemanusiaan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Gaza.”