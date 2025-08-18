Utusan Khusus AS, Tom Barrack, mendesak Israel untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon, memperingatkan bahwa penundaan yang terus berlanjut dapat merusak kemajuan rapuh menuju stabilitas.

“Saya pikir pemerintah Lebanon telah melakukan bagian mereka. Mereka telah mengambil langkah pertama. Sekarang yang kita butuhkan adalah Israel untuk mematuhi kesepakatan yang setara,” kata Barrack di Beirut pada hari Senin setelah bertemu dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun.

Gencatan senjata yang dicapai pada bulan November setelah perang yang menghancurkan antara Israel dan Hezbollah, mengharuskan Lebanon untuk mulai melucuti kelompok tersebut dan membatasi kepemilikan senjata hanya untuk pasukan negara.

Sebagai imbalannya, Israel diwajibkan untuk sepenuhnya menarik pasukannya dari Lebanon selatan. Meskipun Beirut telah memulai proses pelucutan senjata, Israel terus mempertahankan pendudukan militer di lima pos perbatasan yang dianggap strategis, meskipun tenggat waktu yang diperpanjang telah berlalu pada bulan Februari.

Peta Jalan

Barrack, yang juga menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Turkiye, didampingi dalam pembicaraannya oleh Wakil Utusan Timur Tengah, Morgan Ortagus, dan pejabat AS lainnya, menurut pernyataan dari kepresidenan Lebanon.

Perjalanannya menandai kunjungan keempatnya ke Lebanon sejak Juni, sebagai bagian dari upaya Washington untuk memperkuat gencatan senjata dan memajukan peta jalan yang lebih luas untuk stabilitas.