Utusan Khusus AS, Tom Barrack, mendesak Israel untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon, memperingatkan bahwa penundaan yang terus berlanjut dapat merusak kemajuan rapuh menuju stabilitas.
“Saya pikir pemerintah Lebanon telah melakukan bagian mereka. Mereka telah mengambil langkah pertama. Sekarang yang kita butuhkan adalah Israel untuk mematuhi kesepakatan yang setara,” kata Barrack di Beirut pada hari Senin setelah bertemu dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun.
Gencatan senjata yang dicapai pada bulan November setelah perang yang menghancurkan antara Israel dan Hezbollah, mengharuskan Lebanon untuk mulai melucuti kelompok tersebut dan membatasi kepemilikan senjata hanya untuk pasukan negara.
Sebagai imbalannya, Israel diwajibkan untuk sepenuhnya menarik pasukannya dari Lebanon selatan. Meskipun Beirut telah memulai proses pelucutan senjata, Israel terus mempertahankan pendudukan militer di lima pos perbatasan yang dianggap strategis, meskipun tenggat waktu yang diperpanjang telah berlalu pada bulan Februari.
Peta Jalan
Barrack, yang juga menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Turkiye, didampingi dalam pembicaraannya oleh Wakil Utusan Timur Tengah, Morgan Ortagus, dan pejabat AS lainnya, menurut pernyataan dari kepresidenan Lebanon.
Perjalanannya menandai kunjungan keempatnya ke Lebanon sejak Juni, sebagai bagian dari upaya Washington untuk memperkuat gencatan senjata dan memajukan peta jalan yang lebih luas untuk stabilitas.
Peta jalan tersebut—yang didukung oleh Kabinet Lebanon awal bulan ini—menyerukan implementasi Perjanjian Taif 1989, kedaulatan penuh negara atas wilayah Lebanon, dan otoritas eksklusif untuk lembaga negara dalam keputusan perang dan damai.
Peta jalan ini juga menegaskan kembali resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 1701, yang mengakhiri konflik Israel-Hezbollah pada tahun 2006.
Hezbollah menolak menyerahkan senjata
Rencana tersebut menghadapi perlawanan tajam dari Hezbollah, yang menolak menyerahkan persenjataannya. Perdana Menteri Nawaf Salam menuduh kelompok tersebut mengeluarkan “ancaman terselubung perang saudara, yang sama sekali tidak dapat diterima.”
Bentrok lintas perbatasan antara Israel dan Hezbollah pecah pada Oktober 2023 sebelum meningkat menjadi perang skala penuh pada September 2024. Konflik tersebut menewaskan lebih dari 4.000 orang, termasuk pemimpin Hezbollah, Hasan Nasrallah, dan melukai sekitar 17.000 lainnya.
Meskipun gencatan senjata berhasil meredam sebagian besar pertempuran, Israel terus melakukan serangan hampir setiap hari di Lebanon selatan, dengan klaim bahwa serangan tersebut menargetkan aktivitas Hezbollah.
Misi Barrack bertujuan untuk mencegah kembali terjadinya perang dengan mendesak kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan.