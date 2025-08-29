Pemerintahan Trump telah mendorong aturan baru yang akan membatasi durasi tinggal bagi mahasiswa internasional, pengunjung pertukaran budaya, dan jurnalis asing di Amerika Serikat.

Proposal tersebut, yang diterbitkan pada hari Kamis di Lembaran Negara Federal Amerika Serikat , akan mengakhiri praktik lama pemberian visa F untuk mahasiswa, visa J untuk pengunjung pertukaran, dan visa I untuk anggota media asing berdasarkan "durasi status."

Sistem tersebut memungkinkan pemegang visa untuk tinggal selama program atau tugas mereka berlangsung selama mereka mematuhi ketentuan visa.

Sebagai gantinya, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) ingin memperkenalkan periode tetap.

Berdasarkan aturan rancangan tersebut, visa mahasiswa dan pengunjung pertukaran akan dibatasi hingga empat tahun.

Jurnalis asing akan dibatasi hingga 240 hari, atau hanya 90 hari untuk warga negara China.

Saat ini, visa tetap berlaku selama pemegangnya mematuhi ketentuan tanpa perlu mengajukan perpanjangan.

‘Penyalahgunaan visa’