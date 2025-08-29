DUNIA
Administrasi Trump berusaha membatasi visa untuk mahasiswa, jurnalis, dan peserta program pertukaran
Pemerintahan Trump berupaya membatasi visa untuk pelajar, jurnalis, dan pengunjung pertukaran. / Reuters
29 Agustus 2025

Pemerintahan Trump telah mendorong aturan baru yang akan membatasi durasi tinggal bagi mahasiswa internasional, pengunjung pertukaran budaya, dan jurnalis asing di Amerika Serikat.

Proposal tersebut, yang diterbitkan pada hari Kamis di Lembaran Negara Federal Amerika Serikat, akan mengakhiri praktik lama pemberian visa F untuk mahasiswa, visa J untuk pengunjung pertukaran, dan visa I untuk anggota media asing berdasarkan "durasi status."

Sistem tersebut memungkinkan pemegang visa untuk tinggal selama program atau tugas mereka berlangsung selama mereka mematuhi ketentuan visa.

Sebagai gantinya, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) ingin memperkenalkan periode tetap.

Berdasarkan aturan rancangan tersebut, visa mahasiswa dan pengunjung pertukaran akan dibatasi hingga empat tahun.

Jurnalis asing akan dibatasi hingga 240 hari, atau hanya 90 hari untuk warga negara China.

Saat ini, visa tetap berlaku selama pemegangnya mematuhi ketentuan tanpa perlu mengajukan perpanjangan.

Penyalahgunaan visa’

Perubahan yang diusulkan ini akan memaksa pemegang visa untuk mengajukan perpanjangan jika mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan studi atau tugas mereka.

"Tidak seperti sebagian besar klasifikasi non-imigran lainnya, yang diterima untuk periode waktu tertentu, orang asing dalam klasifikasi F, J, dan sebagian besar I … saat ini diterima … untuk periode waktu selama mereka mematuhi ketentuan klasifikasi non-imigran mereka," kata DHS dalam pemberitahuan tersebut.

"DHS mengusulkan untuk mengubah peraturannya dengan mengubah periode penerimaan … dari durasi status menjadi penerimaan untuk periode waktu tetap."

Pejabat mengatakan sistem baru ini dirancang untuk mengatasi "penyalahgunaan visa" dan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk "memeriksa dan mengawasi" mereka yang masuk ke AS di bawah kategori ini.

Aturan ini telah menimbulkan kekhawatiran dari universitas dan organisasi media yang bergantung pada mahasiswa internasional dan wartawan asing. Kritikus mengatakan perubahan ini dapat menciptakan ketidakpastian dan beban administratif bagi institusi dan individu yang sudah menjalani pemeriksaan ketat sebelum masuk.

Publik memiliki waktu 30 hari untuk memberikan masukan terhadap proposal ini melalui Portal eRulemaking Federal.

DHS akan meninjau komentar sebelum menyelesaikan regulasi.

SUMBER:TRT World and Agencies
