Pembatasan ekspor logam tanah jarang dan mineral strategis lainnya oleh China telah berdampak pada perusahaan pertahanan di Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini dilaporkan oleh Wall Street Journal dengan mengutip sumber-sumber di industri terkait.
Menurut laporan tersebut, bahan-bahan ini sangat penting untuk produksi berbagai produk, mulai dari peluru hingga pesawat tempur jet. Setelah pembatasan diberlakukan, harga beberapa material meningkat hingga lima kali lipat atau lebih.
Salah satu perusahaan melaporkan bahwa mereka ditawarkan samarium—elemen yang diperlukan untuk magnet suhu tinggi dalam mesin pesawat—dengan harga 60 kali lipat dari harga standar.
Mulai Desember 2024, China sepenuhnya telah melarang ekspor langsung ke AS untuk elemen seperti galium, germanium, dan antimon. Material ini digunakan dalam pembuatan peluru, amunisi, perangkat penglihatan malam, dan peralatan militer lainnya.
Menurut WSJ, kenaikan harga dan kelangkaan material ini sudah memengaruhi biaya sistem pertahanan. Perwakilan industri memperingatkan bahwa produksi dapat melambat jika tidak ditemukan pasokan alternatif.
CEO divisi Amerika dari perusahaan Italia Leonardo, Bill Lynn, menyatakan bahwa perusahaannya menghadapi kekurangan germanium. Elemen ini digunakan dalam sensor inframerah yang dipasang pada rudal dan sistem lainnya. Ia mengakui kemungkinan adanya keterlambatan pengiriman dan menyebutkan bahwa perusahaan sedang mencari cara untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan menggantikan germanium dalam produknya.
Laporan tersebut juga mengingatkan bahwa Pentagon telah meminta kontraktor untuk menghilangkan magnet tanah jarang asal China dari produk mereka sebelum tahun 2027. Beberapa perusahaan telah mulai membangun cadangan, tetapi untuk material kritis lainnya, cadangan tersebut belum tersedia. Dalam banyak kasus, stok yang ada hanya cukup untuk kurang dari satu tahun.
Produsen drone menjadi salah satu yang paling rentan, karena sebagian besar dari mereka adalah perusahaan kecil dengan akses terbatas ke pasokan yang stabil. Sementara itu, perusahaan pertahanan besar meningkatkan tekanan di pasar untuk mendapatkan material yang diperlukan secara langsung.
Menurut sejumlah pedagang Barat, setelah pembatasan ekspor diberlakukan, China meminta pemasok logam tanah jarang untuk mengungkapkan informasi tentang konsumen akhir dan data rahasia lainnya, termasuk gambar produk dan bahkan foto jalur produksi. Tanpa informasi ini, Beijing menolak memberikan izin untuk menyimpan dan mengekspor material tersebut.
China telah memberlakukan pembatasan ekspor pada April, di tengah perang dagang dengan AS, di mana tarif timbal balik telah melebihi 100%. Pada Mei, kedua pihak sepakat untuk mencabut sebagian besar pembatasan selama 90 hari. Batas waktu ini akan berakhir pada 12 Agustus. AS telah melonggarkan sebagian kontrol ekspor menjelang kemungkinan kesepakatan.