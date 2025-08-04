Pembatasan ekspor logam tanah jarang dan mineral strategis lainnya oleh China telah berdampak pada perusahaan pertahanan di Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini dilaporkan oleh Wall Street Journal dengan mengutip sumber-sumber di industri terkait.

Menurut laporan tersebut, bahan-bahan ini sangat penting untuk produksi berbagai produk, mulai dari peluru hingga pesawat tempur jet. Setelah pembatasan diberlakukan, harga beberapa material meningkat hingga lima kali lipat atau lebih.

Salah satu perusahaan melaporkan bahwa mereka ditawarkan samarium—elemen yang diperlukan untuk magnet suhu tinggi dalam mesin pesawat—dengan harga 60 kali lipat dari harga standar.

Mulai Desember 2024, China sepenuhnya telah melarang ekspor langsung ke AS untuk elemen seperti galium, germanium, dan antimon. Material ini digunakan dalam pembuatan peluru, amunisi, perangkat penglihatan malam, dan peralatan militer lainnya.

Menurut WSJ, kenaikan harga dan kelangkaan material ini sudah memengaruhi biaya sistem pertahanan. Perwakilan industri memperingatkan bahwa produksi dapat melambat jika tidak ditemukan pasokan alternatif.