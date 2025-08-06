Penasihat Keamanan Nasional India berada di Moskow pada hari Rabu, menurut laporan media di New Delhi, setelah Washington mengancam akan menaikkan tarif AS karena pembelian minyak Rusia oleh India.

India adalah pembeli utama minyak Rusia, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi operasi militer Moskow di Ukraina.

Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk "secara substansial" menaikkan tarif pada impor India karena pembelian minyak Rusia oleh negara tersebut.

New Delhi tidak memberikan konfirmasi resmi, tetapi surat kabar The Hindu melaporkan bahwa kepala keamanan Ajit Doval telah melakukan perjalanan ke Moskow pada Selasa malam, sementara penyiar NDTV juga mengatakan bahwa ia berada di Rusia.

Kunjungan Doval yang dilaporkan ke Moskow bertepatan dengan kunjungan utusan AS Steve Witkoff, yang juga dijadwalkan bertemu dengan kepemimpinan Rusia.

Trump telah memberikan tenggat waktu kepada Rusia hingga hari Jumat untuk menghentikan ofensifnya di Ukraina atau menghadapi sanksi baru.

Kementerian Luar Negeri India pada hari Senin mengatakan bahwa tekanan AS untuk menghentikan pembelian minyak Rusia adalah "tidak adil dan tidak masuk akal" dan bahwa mereka akan melindungi kepentingannya.

New Delhi berargumen bahwa mereka "mulai mengimpor dari Rusia karena pasokan tradisional dialihkan ke Eropa setelah pecahnya konflik."

