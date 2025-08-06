DUNIA
2 menit membaca
Kepala keamanan India di Moskow di tengah ketegangan 'tarif' dengan AS: media
Kunjungan Ajit Doval ke Moskow bersamaan dengan kunjungan utusan AS Steve Witkoff, yang juga akan bertemu dengan kepemimpinan Rusia.
Kepala keamanan India di Moskow di tengah ketegangan 'tarif' dengan AS: media
Kementerian luar negeri India mengatakan tekanan AS agar New Delhi berhenti membeli minyak Rusia adalah "tidak beralasan dan tidak masuk akal". / Reuters
17 jam yang lalu

Penasihat Keamanan Nasional India berada di Moskow pada hari Rabu, menurut laporan media di New Delhi, setelah Washington mengancam akan menaikkan tarif AS karena pembelian minyak Rusia oleh India.

India adalah pembeli utama minyak Rusia, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi operasi militer Moskow di Ukraina.

Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk "secara substansial" menaikkan tarif pada impor India karena pembelian minyak Rusia oleh negara tersebut.

New Delhi tidak memberikan konfirmasi resmi, tetapi surat kabar The Hindu melaporkan bahwa kepala keamanan Ajit Doval telah melakukan perjalanan ke Moskow pada Selasa malam, sementara penyiar NDTV juga mengatakan bahwa ia berada di Rusia.

Kunjungan Doval yang dilaporkan ke Moskow bertepatan dengan kunjungan utusan AS Steve Witkoff, yang juga dijadwalkan bertemu dengan kepemimpinan Rusia.

Trump telah memberikan tenggat waktu kepada Rusia hingga hari Jumat untuk menghentikan ofensifnya di Ukraina atau menghadapi sanksi baru.

Kementerian Luar Negeri India pada hari Senin mengatakan bahwa tekanan AS untuk menghentikan pembelian minyak Rusia adalah "tidak adil dan tidak masuk akal" dan bahwa mereka akan melindungi kepentingannya.

New Delhi berargumen bahwa mereka "mulai mengimpor dari Rusia karena pasokan tradisional dialihkan ke Eropa setelah pecahnya konflik."

TerkaitTRT Global - India kritik AS, sebut bahwa AS juga impor uranium, paladium dan mineral lainnya dari Rusia

Hubungan erat secara historis

recommended

Shilan Shah dari Capital Economics mengatakan bahwa India "secara prinsip" dapat menemukan pemasok lain "dengan relatif mudah tanpa dampak ekonomi yang besar."

Namun secara politik, hal ini akan menjadi tantangan.

"Secara domestik, hal ini tidak akan diterima dengan baik jika terlihat tunduk pada tuntutan Trump," kata Shah dalam sebuah catatan, menambahkan bahwa "pembuat kebijakan akan enggan merusak hubungan yang umumnya bersahabat (dan sudah lama terjalin) dengan Rusia."

Selain itu, Ukraina pada hari Selasa mengatakan bahwa mereka telah menemukan komponen buatan India dalam drone Rusia yang digunakan untuk menyerang negara tersebut.

Kepala staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, dalam sebuah unggahan di Telegram, mengatakan bahwa "kita harus mencegah Rusia mendapatkan komponen dari negara lain dan menghentikan pembunuhan warga Ukraina."

Para analis mengatakan bahwa kemarahan Trump terhadap pembelian peralatan militer dan minyak Rusia oleh India mengabaikan fakta bahwa New Delhi dan Moskow memiliki hubungan erat secara historis sejak era Perang Dingin.

Data dari Stockholm International Peace Research Institute menunjukkan bahwa Rusia memasok 76 persen impor militer India antara tahun 2009 dan 2013.

Dan meskipun persentase ini telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, India masih bergantung pada Rusia untuk komponen utama.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us