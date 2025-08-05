Presiden Indonesia, Prabowo Subianto dianugerahi medali kehormatan oleh Komando Operasi Khusus Amerika Serikat (SOCOM) sebagai pengakuan atas upayanya memperdalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS.

Penghargaan tersebut secara resmi diserahkan oleh Komandan SOCOM Jenderal Bryan Patrick Fenton dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin, 4 Agustus. Pemerintah Indonesia merilis pernyataan resmi keesokan harinya, yang menyoroti suasana hangat dan ramah dalam pertemuan tersebut.

“Saya merasa terhormat menerima medali penghargaan dari Komando Operasi Khusus AS, yang merupakan bentuk apresiasi,” ujar Prabowo dalam pernyataan tertulis di akun sosial medianya.