Perairan biru Laut Mediterania telah menyaksikan banyak momen bersejarah, tetapi sedikit kampanye maritim yang menarik perhatian internasional secara berkelanjutan seperti gerakan Gaza Freedom Flotilla.

Sejak tahun 2008, serangkaian misi yang dipimpin oleh warga sipil ini telah menempatkan dirinya di persimpangan antara aktivisme kemanusiaan, hukum internasional, dan geopolitik Timur Tengah. Blokade Israel – yang semakin ketat sejak 7 Oktober 2023 – terus membatasi pergerakan barang dan orang, menciptakan perjuangan yang terus-menerus bagi penduduk Gaza.

Upaya terbaru oleh koalisi untuk mencapai Gaza melalui kapal berbendera Inggris, Madleen, kembali menghadapi serangan dari Israel pada Minggu malam, yang memicu kecaman keras dari kelompok hak asasi manusia dan aktivis.

Awalnya diorganisir oleh Gerakan Free Gaza dan kemudian oleh Freedom Flotilla Coalition (FFC), sebuah jaringan global kelompok masyarakat sipil, flotilla ini bertujuan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, mematahkan blokade, dan meningkatkan kesadaran tentang penderitaan Gaza melalui aksi langsung tanpa kekerasan.

Berikut adalah garis waktu singkat dari Freedom Flotilla.

Agustus-Desember 2008

Gerakan Free Gaza meluncurkan misi pertamanya pada Agustus 2008 dengan dua kapal sederhana, Liberty dan Free Gaza, yang membawa 44 aktivis dan pasokan medis.

Mereka berhasil mencapai Gaza, menandai kapal internasional pertama yang melakukannya dalam beberapa dekade. Misi kedua, kapal Dignity, berlayar kemudian pada tahun itu. Upaya awal ini berhasil di mana inisiatif diplomatik yang lebih besar gagal, menjadi kapal sipil internasional pertama yang mencapai Gaza dalam beberapa dekade.

Januari-Juni 2009

Tahun berikutnya menyaksikan konfrontasi yang semakin intens ketika beberapa kapal – termasuk Humanity dan Spirit of Humanity – mencoba perjalanan serupa.

Pasukan Israel mulai melakukan intersepsi sistematis, menahan aktivis, dan menerapkan prosedur deportasi. Konfrontasi ini mengungkap mekanisme penegakan Israel sambil secara bersamaan meningkatkan liputan media internasional tentang kondisi kemanusiaan di Gaza.

Pola yang ditetapkan selama periode ini akan terus mendefinisikan operasi flotilla berikutnya, dengan aktivis sipil menguji perairan internasional, pasukan keamanan Israel merespons, dan setiap konfrontasi memicu dampak diplomatik global.

Mei 2010 (Insiden Mavi Marmara)

Misi flotilla paling penting muncul pada Mei 2010, yang diorganisir bersama oleh Gerakan Free Gaza dan Yayasan Bantuan Kemanusiaan IHH dari Turkiye.

Koalisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengumpulkan enam kapal, termasuk kapal utama Mavi Marmara, yang membawa sekitar 700 aktivis dari 40 negara bersama dengan 10.000 ton pasokan kemanusiaan.

Pada 31 Mei 2010, komando angkatan laut Israel melakukan serangan dini hari terhadap kapal flotilla ini saat berada di perairan internasional.

Konfrontasi ini mengakibatkan sembilan aktivis tewas, dengan satu orang meninggal kemudian akibat luka-lukanya. Serangan ini juga menyebabkan puluhan aktivis terluka dan sepuluh tentara Israel cedera.

Insiden Mavi Marmara memicu kecaman global, sangat merenggangkan hubungan diplomatik Turkiye-Israel. Serangan ini mendorong Israel untuk melonggarkan beberapa pembatasan blokade sambil memicu berbagai investigasi internasional.

Juli 2011

Freedom Flotilla II, juga disebut Stay Human, dirancang untuk memperingati peringatan serangan tahun 2010.

Namun, misi tahun 2011 ini menghadapi hambatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum mencapai perairan internasional.

Hanya dua kapal – MV Saoirse dan MV Tahrir – yang berhasil berlayar di bawah bendera Freedom Waves to Gaza. Pasukan Israel mencegat kedua kapal tersebut sekitar 50 mil dari Gaza, menahan aktivis dan menerapkan prosedur deportasi.

Mei 2015

Freedom Flotilla III diluncurkan dari Swedia pada bulan Mei meskipun sebelumnya mengalami kemunduran. Kapal induk misi tersebut, Marianne, dicegat oleh pasukan Israel di perairan internasional, dan kapal tersebut dialihkan ke pelabuhan Ashdod serta para aktivis ditahan.

Misi tersebut menunjukkan ketahanan armada tersebut dari aktivisme spontan menuju struktur organisasi yang lebih sistematis, meskipun tantangan operasional terus berlanjut.

Juli-Agustus 2018

Misi "Masa Depan yang Adil untuk Palestina" dari Freedom Flotilla Coalition tahun 2018 mengerahkan empat kapal, termasuk kapal Al Awda dan Freedom.

Pasukan Israel naik dan menyita kedua kapal tersebut pada tanggal 29 Juli dan 3 Agustus 2018, menangkap para aktivis yang kemudian melaporkan adanya kekerasan fisik, termasuk taser dan pemukulan.

Misi ini bertepatan dengan memburuknya kondisi di Gaza, sehingga semakin mendesak seruan para aktivis untuk intervensi internasional dalam mengatasi dampak kemanusiaan dari blokade tersebut.

2023–2024

Misi Handala: For the Children of Gaza dari Freedom Flotilla Coalition mengadopsi pendekatan strategis yang berbeda, berlayar melintasi pelabuhan-pelabuhan Eropa untuk meningkatkan kesadaran tentang pengepungan Gaza yang berkepanjangan.

Kapal tersebut menghadapi penundaan sistematis karena pembatasan pelabuhan dan penarikan bendera, yang oleh penyelenggara dikaitkan dengan tekanan diplomatik Israel.

Misi ini memperjelas bahwa anak-anak Gaza termasuk di antara korban utama dari dampak kemanusiaan blokade tersebut.

Mei-Juni 2025

Misi armada terbaru telah menemui beberapa kendala.

Pada tanggal 2 Mei, kapal Conscience – yang membawa sekitar 12 awak kapal dan 4 warga sipil serta bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan perlengkapan medis, mengalami dua serangan pesawat nirawak di lepas pantai Malta. Serangan tersebut menyebabkan kebocoran lambung kapal dan kebakaran yang signifikan, sehingga memerlukan operasi penyelamatan maritim darurat.

Freedom Flotilla Coalition menyalahkan pasukan Israel atas serangan tersebut, menggambarkannya sebagai perubahan agresi yang ditandai dengan penggunaan sistem udara tak berawak alih-alih intersepsi angkatan laut yang biasa.

Misi berikutnya, Madleen —yang dinamai menurut nama nelayan perempuan pertama Gaza, Madleen Culab—berangkat dari Catania, Sisilia, pada tanggal 1 Juni.

Madleen membawa perlengkapan kemanusiaan penting seperti susu formula bayi, tepung, popok, peralatan medis, dan prostetik untuk anak-anak.

Tujuan misi yang dinyatakan mencakup bantuan kemanusiaan langsung dan pembentukan koridor bantuan jangka panjang yang independen dari rute diplomatik tradisional.

Pada tanggal 5 Juni, pasukan Israel mencegat Madleen sekitar 160 kilometer dari garis pantai Gaza, mengalihkan kapal tersebut ke pelabuhan Israel setelah preseden yang ditetapkan. Pada hari Minggu, Israel menculik total 12 aktivis di atas Madleen, seperti yang dilaporkan Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese yang mendengar tentara Israel di latar belakang sebelum sambungan telepon terputus tiba-tiba.

“Saya kehilangan koneksi dengan kapten saat dia memberi tahu saya bahwa ada kapal lain yang mendekat,” tambahnya.

Di luar perairan

Setiap misi Flotilla menguji batas-batas hukum internasional dan memicu konsekuensi politik yang jauh melampaui Mediterania.

Pelayaran ini merupakan perlawanan berkelanjutan terhadap pengepungan yang telah membuat Gaza semakin terisolasi.

Meskipun terjadi intersepsi berulang kali dan tekanan negara, koalisi telah mempertahankan upayanya, yang mencerminkan bagaimana aksi sipil yang terorganisasi dapat menembus kelambanan diplomatik.

Momentum ini kini meluas ke luar laut. Konvoi darat Maghreb berskala besar akan berangkat dari Tunisia hari ini, dengan ribuan orang diharapkan bergabung dalam upaya untuk menerobos pengepungan Israel melalui jalan darat dan menegaskan kembali solidaritas dengan warga Palestina yang diblokade.

Jumlah orang di Gaza mengungkap konsekuensi dari blokade yang terus membatasi pergerakan, barang, dan pasokan medis.

Hingga Mei 2025, 1,95 juta orang—93 persen dari populasi—menghadapi kerawanan pangan tingkat krisis atau lebih buruk lagi. Sekitar 500.000 orang berisiko langsung mengalami kelaparan.

Pendapat hukum tentang blokade tersebut masih terbagi.

Laporan PBB tahun 2011 mendukung sikap Israel, tetapi para ahli Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakannya "berlebihan dan tidak masuk akal" dan Mahkamah Internasional mengatakan itu adalah bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional.

Israel mengklaim blokadenya ditujukan untuk menghentikan pengiriman senjata ke Hamas, menawarkan untuk mengalihkan bantuan melalui pelabuhannya sendiri – sebuah opsi yang ditolak oleh penyelenggara armada karena dianggap tidak memadai dan tidak sesuai dengan politik.

Serangan Mavi Marmara tahun 2010 tetap menjadi titik balik. Perjanjian Israel selanjutnya untuk membayar kompensasi sebesar $20 juta kepada keluarga korban mengakui biaya konfrontasi tersebut, meskipun itu tidak mengakhiri kampanye yang lebih luas.

Misi seperti Madleen terus berlanjut meski penuh risiko, membawa berbagai perlengkapan yang sangat dibutuhkan termasuk susu formula bayi, tepung, popok, peralatan medis, dan prostetik untuk anak-anak.

Setiap perjalanan merupakan pengiriman bantuan sekaligus penolakan terhadap kebijakan yang telah mengubah Gaza menjadi apa yang oleh banyak orang digambarkan sebagai penjara terbuka.

Kegigihan armada tersebut membuat Gaza tetap berada dalam agenda internasional, dan pelayarannya menantang legitimasi blokade yang telah mendorong hampir seluruh populasi ke dalam kehancuran kemanusiaan.