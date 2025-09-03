DUNIA
2 menit membaca
Presiden China Xi mendukung hak Iran untuk memiliki energi nuklir, dan menyerukan dialog daripada penggunaan kekuatan
China menyatakan menentang langkah Prancis, Inggris, dan Jerman yang dapat memulihkan kembali sanksi terhadap Tehran.
Presiden China Xi mendukung hak Iran untuk memiliki energi nuklir, dan menyerukan dialog daripada penggunaan kekuatan
Xi mengatakan, China "menghormati hak Iran untuk penggunaan energi nuklir secara damai." / Reuters
3 September 2025

Presiden Xi Jinping menyampaikan kepada mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, bahwa China mendukung hak Iran atas energi nuklir sipil dan menentang penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan perbedaan.

"Penggunaan kekuatan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan. Komunikasi dan dialog adalah jalan yang benar untuk mencapai perdamaian yang langgeng," kata Xi kepada Pezeshkian selama pembicaraan di Beijing pada hari Selasa, menurut laporan dari penyiar negara CCTV.

China "menghormati hak Iran untuk menggunakan energi nuklir secara damai" dan mencari solusi untuk isu nuklir Iran "yang mempertimbangkan kekhawatiran sah dari semua pihak," tambahnya.

Sebagai mitra dekat Iran sekaligus mitra dagang terbesarnya, China menyatakan menentang langkah yang diambil oleh Prancis, Inggris, dan Jerman yang dapat memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Negara-negara tersebut pada hari Kamis mengatakan bahwa mereka telah mengaktifkan mekanisme "snapback", yang memulai proses 30 hari untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.

TerkaitTRT Global - Apakah Barat tergesa-gesa menutup pintu pembicaraan nuklir Iran?
Direkomendasikan

SCO memperingatkan terhadap upaya untuk ‘menafsirkan ulang’ resolusi PBB

Langkah tersebut diambil setelah berminggu-minggu peringatan mengenai dugaan pelanggaran Iran terhadap perjanjian 2015 dengan kekuatan dunia untuk membatasi program nuklirnya. Sanksi tersebut sebelumnya ditangguhkan berdasarkan kesepakatan tersebut.

Iran menghentikan kerja samanya dengan Badan Energi Atom Internasional, pengawas nuklir PBB, setelah Israel melancarkan perang selama 12 hari dengan negara tersebut pada bulan Juni.

Israel berusaha menghancurkan kemampuan nuklir Iran sementara Amerika Serikat melancarkan serangan udara selama perang tersebut.

Pada hari Senin, Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) - sebuah kelompok pemimpin Eurasia termasuk China, Iran, dan Rusia - memperingatkan terhadap upaya untuk "menafsirkan ulang" resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir Iran 2015.

Negara-negara anggota SCO menyatakan bahwa "segala upaya untuk menafsirkan atau menafsirkan ulang resolusi ini secara sewenang-wenang akan merusak otoritas Dewan Keamanan," menurut deklarasi akhir dari pertemuan puncak mereka di Tianjin.

SUMBER:TRT World and Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us