Presiden Xi Jinping menyampaikan kepada mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, bahwa China mendukung hak Iran atas energi nuklir sipil dan menentang penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan perbedaan.

"Penggunaan kekuatan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan. Komunikasi dan dialog adalah jalan yang benar untuk mencapai perdamaian yang langgeng," kata Xi kepada Pezeshkian selama pembicaraan di Beijing pada hari Selasa, menurut laporan dari penyiar negara CCTV.

China "menghormati hak Iran untuk menggunakan energi nuklir secara damai" dan mencari solusi untuk isu nuklir Iran "yang mempertimbangkan kekhawatiran sah dari semua pihak," tambahnya.

Sebagai mitra dekat Iran sekaligus mitra dagang terbesarnya, China menyatakan menentang langkah yang diambil oleh Prancis, Inggris, dan Jerman yang dapat memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Negara-negara tersebut pada hari Kamis mengatakan bahwa mereka telah mengaktifkan mekanisme "snapback", yang memulai proses 30 hari untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.