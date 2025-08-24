Junta yang berkuasa di Myanmar mengumumkan rincian pemilu yang telah lama dinantikan pada bulan Desember, dengan mengatakan bahwa tahap pertama pemungutan suara akan mencakup sekitar sepertiga dari kotapraja di negara itu — meskipun konflik masih berkecamuk di berbagai wilayah.

Pemerintah yang dipimpin militer mengumumkan minggu ini bahwa pemilu akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 28 Desember, dengan alasan bahwa pemilu ini merupakan upaya untuk meredakan perang yang telah melanda negara tersebut sejak para jenderal merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021.

Namun, sebagian besar wilayah negara berada di luar kendali junta, tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi masih dipenjara, dan seorang pakar PBB menyebut pemilu ini sebagai "penipuan" untuk menyamarkan pemerintahan militer yang terus berlanjut.

Junta belum menetapkan jadwal lengkap pemilu, tetapi sebuah pemberitahuan yang diterbitkan di media pemerintah menyebutkan bahwa putaran pertama pemungutan suara akan berlangsung di 102 dari 330 kotapraja di Myanmar.

Kotapraja tersebut mencakup seluruh wilayah di ibu kota Naypyidaw yang luas dan jarang penduduknya, serta sekitar seperempat dari wilayah yang mencakup ibu kota komersial dan kota terbesar Yangon — yang menjadi rumah bagi tujuh juta orang.

Namun, pemberitahuan yang dicetak di surat kabar Global New Light of Myanmar menunjukkan ambisi yang lebih terbatas di daerah-daerah di mana militer menghadapi berbagai lawan yang berjanji untuk menggagalkan pemilu.

Terkait TRT Global - Junta Myanmar mencabut aturan darurat yang diberlakukan sejak 2021 jelang pemilihan

Junta tidak menguasai seluruh wilayah negara