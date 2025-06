"Mos e kërcënoni Izraelin me sanksione", pasi ai do të vazhdojë të ndërtojë një "shtet hebre" në terren, paralajmëroi të premten Ministri i Mbrojtjes Israel Katz, duke sfiduar ligjin ndërkombëtar dhe duke hedhur poshtë thirrjen e Presidentit Francez Emmanuel Macron për krijimin e një shteti palestinez.

Në një sfidë të dukshme të ligjit ndërkombëtar, Katz tha se fuqitë botërore mund ta njohin një shtet palestinez "në letër".

Ai i bëri komentet gjatë një vizite në Sa-Nur, një vendbanim i paligjshëm në Bregun Perëndimor verior që qeveria e Tel Avivit vendosi së fundmi ta caktojë zyrtarisht si një vendbanim për kolonët e paligjshëm izraelitë.

Në një mesazh të drejtpërdrejtë, Ministri i Mbrojtjes Israel Katz sulmoi Presidentin Francez Macron dhe aleatët evropianë, duke thënë: "Ata do ta njohin një shtet palestinez në letër, ndërsa ne do të ndërtojmë një shtet hebreo-izraelit në terren."

Ai gjithashtu hodhi poshtë pasojat e mundshme ndërkombëtare, duke thënë: "Ju nuk po na kërcënoni me sanksione. Ju nuk do të na bëni të përkulemi. Shteti i Izraelit nuk do të përkulet para kërcënimeve".

Komentet e tij erdhën disa orë pasi Macron tha se njohja e Shtetit të Palestinës ishte një "detyrë morale" dhe përsëriti se Franca mund të lëvizë drejt njohjes formale gjatë një konference ndërkombëtare të ardhshme të fokusuar në një zgjidhje me dy shtete.

Më parë këtë javë, gazeta izraelite Yedioth Ahronoth raportoi se kabineti i sigurisë i Izraelit kishte miratuar fshehurazi krijimin e 22 vendbanimeve të reja të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Në përgjigje, grupi izraelit kundër vendbanimeve Peace Now lëshoi ​​një deklaratë të enjten, duke zbuluar se 12 vendbanimet e miratuara rishtazi ishin më parë poste të paautorizuara dhe vende bujqësore të krijuara vitet e fundit.

Sipas Peace Now, aktualisht ka 156 vendbanime të paligjshme dhe 224 poste të reja në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, me mbi 736.000 kolonë të paligjshëm izraelitë që jetojnë në tokën e pushtuar palestineze.

Bashkësia ndërkombëtare, përfshirë OKB-në, i konsideron vendbanimet izraelite të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. OKB-ja ka paralajmëruar vazhdimisht se zgjerimi i vazhdueshëm i vendbanimeve kërcënon qëndrueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete, një kuadër që konsiderohet kyç për zgjidhjen e konfliktit palestinezo-izraelit që zgjat disa dekada.

Në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin prej dekadash të tokës palestineze nga Izraeli dhe urdhëroi evakuimin e të gjitha vendbanimeve ekzistuese në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.