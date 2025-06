Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, ka pretenduar se Kina është në shkelje të plotë të marrëveshjes tregtare që ka bërë me ta.

Trump bëri një postim mbi këtë temë nga llogaria e tij në Truth Social. Trump, i cili pretendoi dy javë më parë se Kina ishte në rrezik të madh, tha: "Tarifat shumë të larta që kam vendosur e kanë bërë pothuajse të pamundur që Kina të tregtojë me tregun e ShBA-së, i cili është padyshim tregu numër një në botë".

Presidenti amerikan tha se t'i bësh këtë Kinës papritur ishte shkatërruese për ta, duke thënë se shumë fabrika ishin mbyllur dhe kishte "trazira civile".

Duke deklaruar se nuk i pëlqente situata në emër të Kinës, Trump tha: "Bëra një marrëveshje të shpejtë me Kinën për t'i nxjerrë nga ajo që mendoja se do të ishte një situatë shumë e keqe dhe që nuk doja ta shihja të ndodhte. Për shkak të asaj marrëveshjeje, gjithçka u stabilizua shumë shpejt dhe Kina u rikthye në punët e zakonshme. Të gjithë ishin të lumtur. Ky është lajmi i mirë. Lajmi i keq është se Kina, ndoshta jo çuditërisht për disa, e shkeli plotësisht marrëveshjen që bëri me ne".

Marrëveshje e përkohshme

Pas përballjes së tarifave me Kinën, Trump rriti tarifat doganore ndaj vendit në 145 për qind. Kina gjithashtu rriti tarifat e saj ndaj ShBA-së në 125 për qind.

Pas bisedimeve tregtare të mbajtura në Zvicër këtë muaj, ShBA-ja dhe Kina ranë dakord të ulin përkohësisht tarifat dypalëshe.

Si pjesë e marrëveshjes, u njoftua se ShBA-ja do të ulë tarifat doganore për mallrat kineze nga 145 për qind në 30 për qind për 90 ditë, dhe Kina do të ulte tarifat doganore për mallrat amerikane nga 125 për qind në 10 për qind, duke filluar nga 14 maji.

Gjithashtu u theksua se do të krijohej një mekanizëm për të vazhduar negociatat mbi marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike midis Kinës dhe ShBA-së.