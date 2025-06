Presidenti Recep Tayyip Erdoğan tha të premten se sistemi i shtrembëruar global përkeqëson pabarazitë dhe i skllavëron njerëzit ndaj kapitalizmit, duke theksuar se "kam deklaruar vazhdimisht se nuk mund ta legjitimojmë interesin ose sistemin ekonomik të bazuar në interes në asnjë formë".

"Ashtu siç kundërshtuam me idenë se 'bota është më e madhe se pesë', nuk do të tërhiqem nga lufta për ta ndryshuar sistemin ekonomik të bazuar në interes; jo vetëm që do ta kundërshtoj, por do të përpiqem gjithashtu të prodhoj dhe shpërndaj alternativa," tha Erdoğan në Forumin e Dytë Global të Ekonomisë Islamike, të organizuar nga Albaraka Bank, në Istanbul.

Sistemi global e detyron njerëzimin të drejtohet ndaj interesit si një qëndrim i lavdërueshëm dhe dinjitoz, tha ai, duke shtuar: "Do të vazhdoj ta mbroj një ekonomi pa interes me një zë të fortë."

Nevoja për paradigma alternative në të gjitha fushat po bëhet gjithnjë e më e dukshme, duke përfshirë një paradigmë të përqendruar te njeriu, të drejtë, të dhembshur dhe të përgjegjshme në ekonomi, veçanërisht në sektorin financiar, tha Erdoğan. Ai vuri në dukje se sistemi aktual ekonomik global, me strukturën e tij problematike që i jep përparësi konsumit dhe maksimizimit të fitimit, i shtyn vlerat njerëzore në plan të dytë, përkeqëson pabarazitë dhe promovon rritje joproduktive. Ai theksoi se ndërsa myslimanët përbëjnë 25% të popullsisë së botës, financat islame vlejnë afërsisht 2,5 trilionë dollarë.

Organizata e Vendeve Islamike, organizata e dytë më e madhe pas OKB-së, me 57 vende anëtare, përbën rreth 11% të tregtisë botërore, tha ai, duke vënë në dukje se 25% e popullsisë përbën 9% të ekonomisë globale.

"Si botë islame, ne duhet t’i maksimizojmë mundësitë për financë, tregti dhe bashkëpunim midis nesh", nënvizoi ai.

Parimet ekonomike islame dallohen duke u përqendruar në drejtësi, ndarjen e riskut dhe solidaritetin social, tha Presidenti.

Ai tha se bota po kalon një kohë të vështirë, me luftëra tregtare në përshkallëzim dhe kriza gjeopolitike në rritje, si dhe çështje të tilla si borxhi i lartë global, një popullsi në plakje dhe ndryshimet klimatike që ushtrojnë presion mbi rritjen ekonomike globale.

Türkiye vepron me përgjegjësi

Ai tha se Türkiye vepron me përgjegjësi sepse ndodhet në një gjeografi që historikisht ka shërbyer si urë lidhëse midis kulturave dhe njerëzve.

Ai theksoi se hapat e ndërmarrë nga vendi për ta bërë Istanbulin një qendër globale ofrojnë mundësi jo vetëm për qytetarët turq, por edhe për të gjithë tregun e financave islamike.

Erdoğan theksoi se BE-ja, tregu më i madh i eksportit të Türkiyes, është rritur vetëm me një mesatare prej 0,8% në dy vitet e fundit.

Türkiye po punon për t’i hequr gjurmët e katastrofës së tërmetit, e cila kushtoi afërsisht 105 miliardë dollarë në terma ekonomikë, tha ai, duke shtuar se vendi ka shpenzuar gati 75 miliardë dollarë për këtë përpjekje.

Ai tha: "Po luftojmë një betejë të ashpër në shumë fronte. Po përpiqemi të lundrojmë në mënyrë të sigurt në ujërat e trazuara të luftërave tregtare dhe të sjellim anijen turke (me njerëz) me 86 milionë banorë në port. Pavarësisht vështirësive, po ia dalim mbanë."

Lidhur me Sirinë, e cila po stabilizohet gradualisht, Erdoğan tha se kontaktet dhe bashkëpunimi i vendit me vendet e tjera në rajon po zgjerohen.

Ai tha: "Po përgatitemi të organizojmë bisedime në Istanbul për t'i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë. Po punojmë në Palestinë për t'i dhënë fund barbarizmit që ofendon ndërgjegjen tonë. Po ndërmarrim hapa konkretë drejt qëllimit tonë për ta eliminuar terrorizmin brenda kufijve tanë. Jemi shumë afër zhdukjes së një murtaje që i ka kushtuar vendit tonë 2 trilionë dollarë. Jam i bindur se me një menaxhim të sinqertë dhe të kujdesshëm të procesit do ta arrijmë qëllimin tonë."