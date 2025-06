Presidenti amerikan Donald Trump ishte optimist të premten kur u pyet për potencialin e arritjes të një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës së Izraelit në Rripin e Gazës së rrethuar, si dhe një pakt të paarritshëm prej kohësh mbi programin bërthamor të Iranit.

"Ata janë shumë afër një marrëveshjeje për Gazën dhe ne do t'ju njoftojmë për këtë gjatë ditës ose ndoshta nesër, dhe ne kemi një shans për këtë," u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale.

"Mendoj se kemi një shans për të bërë një marrëveshje edhe me Iranin. Ata nuk duan të hidhen në erë. Ata do të preferonin të bënin një marrëveshje. Dhe mendoj se kjo mund të ndodhë në një të ardhme jo shumë të largët", shtoi ai.

Hamasi tha të premten se po zhvillon konsultime me grupe të tjera palestineze mbi propozimin e fundit për armëpushim dhe shkëmbim të të burgosurve që mori nga i dërguari i ShBA-së në Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, të enjten.

Pas njoftimit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se e pranoi skicën e Witkoffit për armëpushimin. Plani amerikan me 13 pika përshkruan një armëpushim 60-ditor, lirime të ndërsjella të pengjeve dhe të burgosurve, si dhe bisedime të strukturuara mbi të ardhmen e Gazës, së bashku me lirimin nga Hamasi të 10 robërve të gjallë izraelitë dhe mbetjeve të 18 të tjerëve në dy faza, sipas mediave izraelite, amerikane dhe burimeve palestineze.

Duke iu drejtuar Iranit, Trump tha se një marrëveshje bërthamore do të ishte një "gjë e shkëlqyer", duke mbajtur qëndrimin e tij të deklaruar prej kohësh se Iranit nuk mund t'i lejohet të ketë një armë të Ditës së Fundit.

"Ata nuk mund të kenë një armë bërthamore. Është shumë e thjeshtë dhe mendoj se jemi mjaft afër një marrëveshjeje me Iranin", tha ai.

Irani dhe ShBA-ja kanë zhvilluar pesë raunde negociatash indirekte në Muscat dhe Romë, të ndërmjetësuara nga Omani, që nga muaji i kaluar, pa ndonjë përparim të rëndësishëm.

Pika qendrore e mosmarrëveshjes ka mbetur programi i pasurimit të uraniumit të Iranit. Ndërsa zyrtarët amerikanë shtyjnë për heqjen e tij të plotë, Teherani këmbëngul se do ta vazhdojë pasurimin "me ose pa një marrëveshje" me Uashingtonin.