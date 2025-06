Shtetet më të vogla në botë

Shtetet e Ballkanit janë kryesisht shtete të vogla me sipërfaqe dhe me popullsi relativisht të vogël. Por, disa shtete të njohura ndërkombëtarisht, janë shumë herë më të vogla në çdo parametër krahasuar me shtetet e Ballkanit.