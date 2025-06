Pas 471 ditësh brutaliteti në Gaza, Izraeli u detyrua të binte dakord për një tërheqje nga enklava, me shkëmbimin e pengjeve duke u bërë një komponent kyç i marrëveshjes.

Në fazën e parë të marrëveshjes së armëpushimit, Izraeli planifikon të lirojë 1.977 të burgosur palestinezë, duke përfshirë 290 që vuajnë dënimin e përjetshëm, në këmbim të 33 pengjeve të mbajtura në Gaza.

Burgjet dhe të burgosurit janë një pjesë integrale e rezistencës palestineze, me grevat e urisë dhe përpjekjet për pushim nga burgu duke u bërë akte simbolike të kundërshtimit, por burgosja e aktivistëve palestinezë ka lënë një gjurmë të qëndrueshme në kujtesën sociale të Palestinës.

Duke përjetuar 76 vjet kolonializëm kolonësh, palestinezët - pronarë të ligjshëm të tokës - u është dashur ta strukturojnë rezistencën e tyre si një luftë të qëndrueshme dhe jo si një ngjarje të vetme. Në përgjigje të vdekjes dhe shkatërrimit të shkaktuar mbi ta nga Izraeli, ata kanë zhvilluar një formë qëndrueshmërie të njohur si Sumud (arabisht: këmbëngulje).

Izraeli përpiqet të ketë nën kontroll çdo aspekt të jetës palestineze. Shembujt variojnë nga pikat kufizuese të vendosura brenda Bregut Perëndimor të pushtuar që pengojnë rëndë lëvizjen e lirë të palestinezëve, muret ndarëse që ndajnë komunitetet dhe bllokimin e Gazës nga toka, deti dhe ajri.

Ky kontroll shtrihet edhe në fatin e njerëzve pasi vdesin në burg.

Rasti i Walid Daqqa-s shërben si një shembull i mrekullueshëm i këtij trajtimi abuziv. I dënuar me 36 vjet burg në vitin 1987 në moshën 24 vjeçare nga një gjykatë izraelite, një shtetas palestinez i Izraelit, Daqqa, do të lirohej në vitin 2023. Por Izraeli ia zgjati dënimin me dy vjet të tjera, të cilat do të përfundonin në 2025. Daqaa vdiq më 7 prill 2024, por megjithatë zyrtarët izraelitë do të mbaheshin në fillim deri në mars20. fjali.”

Pavarësisht nga një protestë nga grupet e të drejtave të njeriut, autoritetet izraelite më vonë deklaruan se trupi i Daqqa-s do të mbahej si mjet pazaresh. “Komanda ushtarake ka autoritetin të urdhërojë mbajtjen e trupave të terroristëve për negociata, duke përfshirë trupat e terroristëve që janë shtetas të Izraelit”, tha gjykata në një vendim.

Rezistenca dhe sfida e të burgosurve

Në përgjigje të këtij trajtimi të ashpër, rezistenca palestineze përdor metoda të ndryshme për të theksuar qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë e tyre për të mbijetuar pavarësisht përpjekjeve të pushtimit. Më të zakonshmet prej tyre janë grevat e urisë. Një nga figurat më të dukshme të lidhura me këtë formë proteste në vitet e fundit ishte ajo e liderit të rezistencës Khader Adnan, i cili vdiq pas një greve urie 87-ditore duke protestuar për ndalimin e tij të paligjshëm pa gjyq.

Një akt tjetër kundërshtimi ka qenë kontrabanda e spermës nga burgjet izraelite. Shumë palestinezë, veçanërisht ata që janë dënuar me burgim të përjetshëm dhe ata me dënime të larta, kanë nxjerrë kontrabandë spermë nga burgjet izraelite për të pasur fëmijë, duke siguruar që trashëgimia e tyre të vazhdojë pavarësisht nga izolimi i tyre. Deri në maj të vitit 2023, 76 fëmijë palestinezë kanë lindur me këtë metodë, duke përfshirë fëmijën e Walid Daqqa, të përmendur më lart.

Shoqëria civile dhe organizatat e të drejtave të njeriut si Addameer (arabisht për ndërgjegjen) dhe Klubi i të Burgosurve Palestinez, u krijuan për të dokumentuar dhe sfiduar trajtimin e të burgosurve. Pavarësisht përpjekjeve të tyre, lëvizjet e rezistencës së armatosur palestineze shumë shpejt arritën të kuptojnë se lirimi i qytetarëve të tyre do të vijë vetëm përmes krijimit të një skenari tjetër.

Marrëveshjet e mëparshme

Marrëveshjet e shkëmbimit të të burgosurve kanë qenë metoda më e shpeshtë dhe më efektive gjatë konfliktit mes Palestinës dhe Izraelit. Që nga viti 1968, ka pasur më shumë se dhjetë marrëveshje të tilla. Një nga shkëmbimet e hershme më simbolike ishte lirimi i Mahmud Bakr Hijazi, një anëtar i Lëvizjes Nacional Çlirimtare Palestineze, i kapur nga Izraeli në 1965.

Hixhazi siguroi lirinë e tij pasi lëvizja Fatah e shkëmbeu atë me një ushtar izraelit. Për nder të lirimit të tij, Këshilli Kombëtar Palestinez caktoi 17 Prillin si "Ditën e të Burgosurve Palestinez", e cila është shënuar që atëherë si një ditë kombëtare për të nderuar lirinë e të burgosurve dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre.

Shkëmbimi më i madh i të burgosurve ndodhi në vitin 1987, kur pushtimi izraelit liroi 4.700 palestinezë në këmbim të gjashtë ushtarëve izraelitë të kapur në Liban nga Fatah.

Dhe shkëmbimi më i njohur në historinë e kohëve të fundit, i njohur si Wafa al-Ahrar (Besnik ndaj të Lirit) ndodhi në vitin 2011, kur Izraeli liroi 1.027 të burgosur palestinezë në këmbim të ushtarit izraelit Gilad Shalit, i cili ishte mbajtur në Gaza për pesë vjet.

Ndër të liruarit ishte Jahja Sinwar pas 23 vitesh burg, ku shkroi një roman për përvojën e tij personale të titulluar Gjembi dhe Karafili. Ai do të vazhdonte të bëhej kreu i byrosë politike të Hamasit në Gaza në vitin 2017. Sinwar, i referuar shpesh si inxhinieri i përmbytjes së Al-Aksa, luajti një rol vendimtar në orkestrimin e operacioneve të rezistencës. Ai u vra nga forcat izraelite në Gaza më 16 tetor 2024.

Roli i shkëmbimit të të burgosurve

Gjatë sulmit të Izraelit në Gaza në 2014, Hamasi pretendoi se mbante eshtrat e dy ushtarëve izraelitë, Oron Shaul dhe Hadar Goldi, si dhe dy shtetasve izraelitë etiopio-izraelitë Avera Mengistu dhe beduin arabo-izraelit Hisham al-Sayed, të cilët kaluan kufirin për në enklavë. Hamasi donte t'i përdorte këta robër në shkëmbimin e të burgosurve, por në këtë rast qeveria izraelite nuk iu përgjigj këtyre kërkesave.

Abu Ubaydah, zëdhënës i Brigadave Izz ad-Din al-Qassam, krahu i armatosur i Lëvizjes së Rezistencës Islamike (Hamas) lëshoi ​​video-mesazhe në 2015 dhe 2016 në Ditën e të Burgosurve Palestinezë, duke i kujtuar audiencës së tij për rëndësinë e palestinezëve të mbajtur rob nga Izraeli, duke i siguruar kurrë lëvizjen e tij.

Vitin tjetër, në të njëjtën ditë, në vitin 2017, rreth 1.500 të burgosur politikë palestinezë të ndaluar nga Izraeli hynë në grevë urie. Kërkesat e tyre kryesore përfshinin më shumë vizita familjare, përmirësimin e kushteve të burgut me kujdes më të mirë mjekësor dhe heqjen e izolimit dhe ndalimit administrativ – burgim pa akuzë ose gjyq. Al-Qassam vazhdoi ta paralajmëronte shtetin izraelit duke ofruar shkëmbimin e izraelitëve në paraburgimin e tyre, pa dobi.

Kushtet e palestinezëve në burgjet izraelite fituan vëmendjen ndërkombëtare pas operacionit të tunelit të Lirisë në vitin 2021, kur gjashtë të burgosur palestinezë gërmuan një tunel arratisjeje të gërmuar duke përdorur mjete rudimentare. Megjithatë, brenda dy ditësh ata u kapën të gjithë.

Në përgjigje, Abu Ubaydah mbajti një fjalim ku theksoi se "heronjtë e tunelit të Lirisë do të dalin me kokën lart dhe udhëheqja e Qassam ka vendosur që një marrëveshje e ardhshme shkëmbimi nuk do të bëhet nëse këta heronj nuk lirohen".

Në përputhje me fjalën e tij, marrëveshja Toufan al-Ahrar (Përmbytja e të Lirëve) që erdhi pas Operacionit të Përmbytjes në al-Aksa që filloi më 7 tetor 2023, përfshinte me të vërtetë tre nga gjashtë shkelës të burgut të Gilboas.

Uniteti në rezistencë

Pavarësisht dallimeve ideologjike midis disa fraksioneve palestineze – duke filluar nga grupet marksiste-leniniste te nacionalistët laikë arabë dhe lëvizjet islamike – shkëmbimet e të burgosurve kanë demonstruar unitet në luftën më të gjerë të rezistencës. Kultura e qëndrueshmërisë është e dukshme në angazhimin e tyre për të siguruar që asnjë anëtar të mos mbetet prapa në burgjet izraelite.