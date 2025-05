Ministri i Financave i Türkiyes, Mehmet Şimşek, ka përshëndetur vendimin e fundit të ShBA-së për të hequr sanksionet ndaj Sirisë, duke e quajtur këtë një “fitore të madhe për njerëzimin” dhe një hap jetik drejt rikthimit të paqes dhe begatisë në vendin e shkatërruar nga lufta.

Duke folur për TRT World në margjinat e Forumit Ekonomik të Katarit 2025 në Doha, Şimşek theksoi rëndësinë rajonale dhe globale të një Sirie të qëndrueshme dhe të bashkuar, duke theksuar gatishmërinë e Türkiyes për të ndihmuar në rimëkëmbjen dhe riintegrimin e vendit në sistemin ekonomik ndërkombëtar.

“Uniteti politik, stabiliteti, paqja dhe, rrjedhimisht, mirëqenia në Siri janë në interes të rajonit, në interes të Türkiye, dhe në fakt, janë një e mirë publike globale,” tha Şimşek, duke nënvizuar mbështetjen afatgjatë të Ankarasë për integritetin territorial dhe kohezionin politik të Sirisë.

Ai shtoi:“Kur ka konflikte dhe çrregullime, kjo është e keqe për të gjithë, sidomos për fqinjët.” Ai vuri në dukje se paqëndrueshmëria gjeopolitike në Siri ka qenë “një barrë e madhe për Türkiyenë” gjatë viteve.

Në këtë kontekst, Şimşek përshëndeti vendimin e ShBA-së: “Shtetet e Bashkuara morën vendimin e duhur, sepse ne duhet të mbështesim stabilizimin e Sirisë. Duhet ta ndihmojmë Sirinë të luftojë terrorin, por gjithashtu duhet ta ndihmojmë të arrijë unitetin e saj politik, integritetin territorial, dhe kështu, të sjellim mirëqenie për të gjithë.”

Ai shtoi gjithashtu: “Türkiye është e gatshme të ndihmojë në çdo mënyrë të mundshme. Ne kemi qenë shumë mbështetës dhe vazhdojmë të avokojmë për integritetin territorial të Sirisë, tolerancën, respektin për diversitetin, dhe natyrisht, krijimin e një ekosistemi që do të ndihmojë Sirinë të përparojë.”

Şimşek theksoi se një Siri e qëndrueshme dhe e begatë do të ishte një “fitore e madhe për njerëzimin.”

Lëvdata për Forumin Ekonomik të Katarit 2025

Duke u kthyer tek tema e Forumit Ekonomik i Katarit, i mbajtur me temën “Rruga drejt 2030: Transformimi i Ekonomisë Globale”, Şimşek e lavdëroi ngjarjen për krijimin e një hapësire të nevojshme për dialog në kohë të trazuara.

“Ekonomia botërore po përballet me pasiguri të mëdha, duke filluar nga fragmentimi tregtar, por pasiguria në politikat ekonomike globale ka qenë një çështje madhore.” Ai e cilësoi forumin si “një nga vendet më të mira për të diskutuar si sfidat afatshkurtra dhe ato afatgjata strukturore, por edhe mundësitë.”

Şimşek vlerësoi gjithashtu rolin e Katarit: “Katari ka një bazë të fuqishme të fuqisë së butë dhe luan një rol konstruktiv në zgjidhjen e konflikteve rajonale. Forumi ka qenë shumë produktiv në këtë aspekt,” theksoi ai, duke vlerësuar mundësinë për takime të shumta dypalëshe me liderë politikë dhe drejtues biznesesh.

“Zakonisht, duhet të udhëtosh shumë për të takuar kaq shumë njerëz. Por brenda dy ose tre ditëve, arrin të kalosh shumë terrene, të mësosh shumë,” tha ai.

Marrëdhëniet Türkiye-Katar: Potencial i madh i pashfrytëzuar

Şimşek vuri në dukje se Türkiye dhe Katari kanë ende shumë potencial ekonomik të pashfrytëzuar.

“Marrëdhëniet politike janë të shkëlqyera, por ende nuk i kemi thelluar dhe zgjeruar lidhjet ekonomike dhe tregtare për t’i reflektuar ato. Ka një potencial të madh të pashfrytëzuar këtu,” tha ai.

Ai gjithashtu theksoi ambiciet e përbashkëta për bashkëpunim në projekte zhvillimore në vende të treta:

“Shoh potencial të madh, si në Katar, ashtu edhe në Türkiye, por edhe në bashkimin e forcave në vende të treta.”

Ky vizion, sipas tij, përputhet me agjendën e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan për lidhje më të mëdha ndërkombëtare:

“Nën udhëheqjen e presidentit Erdogan, ky projekt i ri zhvillimi që do të lidhë Gjirin Persik me Türkiyen, dhe prej aty me Korridorin e Mesëm, deri në Kinë dhe Mbretërinë e Bashkuar, është kyç. Lidhshmëria është shumë e rëndësishme.”

Klima investuese në Türkiye

Pavarësisht sfidave globale, Türkiye vazhdon të tërheqë investime të huaja direkte (FDI), dhe Şimşek është optimist për të ardhmen. “Gjatë dy dekadave të fundit, falë stabilizimit makroekonomik dhe performancës së fortë ekonomike, Türkiye ka tërhequr rreth 280 miliardë dollarë investime të huaja të drejtëpërdrejta. Kjo është shumë më tepër sesa vetëm 15 miliardë dollarë gjatë viteve 1980 dhe 1990.”

Şimşek argumentoi se Türkiye mbetet tërheqëse për investitorët, duke përmendur: një treg të brendshëm me afër 90 milionë banorë; PBB për frymë mbi 15.000 dollarë; infrastrukturë të mirë dhe fuqi punëtore cilësore

Ai pranoi se inflacioni kishte ndikuar negativisht në investimet e huaja vitet e fundit, por shprehu besim në programin aktual të reformave ekonomike: “Po e adresojmë këtë. Me stabilizim makroekonomik dhe reforma, rasti për rritjen e investimeve do të jetë bindës. Por sigurisht, duhet të vazhdojmë të përmirësojmë dhe të vendosim rregull në shtëpinë tonë.”