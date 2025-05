Rukaya al-Zubaidi vendosi me kujdes këmbën mbi një skateboard dhe më pas luftoi për ta gjetur ekuilibrin, ndërsa të tjerët rrëshqisnin para dhe prapa në parkun e parë të dedikuar për këtë sport në Bagdad.

"Është hera ime e dytë që bëj skateboarding, por dua të vazhdoj, veçanërisht tani që, pas vitesh negociatash, kryeqyteti i Irakut ka hapur parkun e tij të parë për skateboard, duke u ofruar të rinjve një hapësirë të rrallë për vetëshprehje dhe komunitet në një shoqëri ku ky sport shpesh është i keqkuptuar. Tani kemi hapësirën e duhur për këtë këtu në Bagdad," tha 22-vjeçarja, ndërsa muzika e lartë përzihej me të qeshurat e skateboardistëve të tjerë.

Pas pesë vitesh negociata me autoritetet, tri organizata nga Italia, Iraku dhe Belgjika kanë hapur së fundmi parkun e parë të skateboardit në Bagdad.

Megjithatë, ky nuk është parku i parë në vend: ky titull i takon qytetit verior të Sulaimaniyahut.

Parku i ri i skateboardit, i ndodhur në ministrinë e sportit në një periferi të Bagdadit, ofron një mundësi të mirëpritur për arratisje për të rinjtë në një vend që ka përjetuar dekada të tëra konfliktesh dhe krizash.

E veshur me një triko rozë, Zubaidi vëzhgonte entuziastët e tjerë, si profesionistë ashtu edhe amatorë, teksa lëviznin mbi skateboarde shumëngjyrëshe në parkun e hapur.

"Kur shoqet e mia më folën për skateboardin për herë të parë, u tremba," tha ajo — jo vetëm nga frika e rënies, por edhe nga ajo që mund të thoshin njerëzit dhe se si mund të reagonin prindërit e saj.

"Por, kur e provova, më mbushi me një energji të bukur," shtoi ajo.

Projekti i parkut të skateboardit "ka të bëjë me gjithëpërfshirjen dhe komunitetin, për të krijuar një vend për të gjithë," tha Ishtar Obaid nga shoqata irakiane "Forsah".

Forsah, që në arabishte do të thotë "mundësi", ishte një nga tri organizatat që udhëhoqën këtë projekt.



"Një kapitull i ri"

Ky park ofron një hapësirë "ku njerëz nga grupe të ndryshme" bashkohen, dhe "kjo është bukuria e sportit", tha Obaid, e cila gjithashtu jep këshilla për komitetin olimpik të Irakut.

Organizata e saj planifikon të ofrojë mësime për skateboarding për fëmijët dhe trajnerët.

"Është një kapitull i ri për sportet në Irak," tha Obaid.

Kur autoritetet miratuan projektin në fund të vitit 2024, organizatat përfshirë Make Life Skate Life, një bamirësi belge-amerikane që ka hapur parqe skateboardi në Irakun verior, Liban, Indi, ndërtuan këtë strukturë të re në vetëm një muaj.

Kjell Van Hansewyck nga Make Life Skate Life tha se ishte një "luftë e vërtetë" për të gjetur një vend për parkun e skateboardit.

Ai e përshkroi Bagdadin si "një qytet të mbushur me shumë ndotje dhe bllokime të trafikut", dhe që nuk ka "tokë publike dhe mundësi për fëmijët".

Kryeqyteti i Irakut është i mbushur me dhjetëra projekte infrastrukturore dhe ndërtimi. Krane të larta dhe makineri dominonin rrugët e tij, ndërkohë që po ndërtohen tunele dhe ura të reja.

"Është si një kantier ndërtimi i madh," tha Van Hansewyck.

Kur autoritetet thanë se mund të ofronin hapësirë në ministrinë e sporteve, grupet e pranuan me vështirësi ofertën, megjithëse kjo do të thoshte që skateboardistët do të duhej të kalonin përmes pikave të kontrollit të sigurisë.

Van Hansewyck tha se parku i skateboardit "nuk është i dukshëm nga rrugët", gjë që e bën të vështirë për ata që duan ta vizitojnë.

Por, ai është i bindur se skateboardistët pasionantë do ta promovojnë ende parkun dhe do të bëjnë gjithçka që është e mundur për ta bërë atë një atraksion të madh.