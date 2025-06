NATO paralajmëron: Investime të mëdha për mbrojtje, çdo vend të arrijë nivelin 5 për qind

"Sot është me të vërtetë thelbësore, sepse do të vendosim për objektivat e kapaciteteve dhe ky është element i rëndësishëm për të vendosur për paratë që do të shpenzojmë në vitet e ardhshme për mbrojtje", tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, MArk R