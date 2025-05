Ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock njoftoi se vendi i saj do të ofrojë mbështetje ushtarake për Ukrainën në vlerë prej 8,25 miliardë euro deri në vitin 2029.

Sipas lajmit të agjencisë gjermane të lajmeve, Baerbock si pjesë e një vizite në Ukrainë që nuk ishte paralajmëruar më parë për arsye sigurie, ka vizituar Kievin për të treguar mbështetjen e vendit të saj.

Baerbock në një deklaratë me shkrim lidhur me vizitën tha se për shkak të ngërçit midis ShBA-së dhe Rusisë është e rëndësishme që evropianët të tregojnë se qëndrojnë pa kushte përkrah të Ukrainës.

Ajo tha se plani i presidentit rus Vladimir Putin ka dështuar dhe e tërhoqi jo vetëm Ukrainën, por edhe Rusinë në një luftë brutale që nuk mund ta fitojë. Baerbock vuri në dukje se njerëzit në Ukrainë po mbrojnë pavarësinë dhe demokracinë në vitin e katërt të luftës.

"Njerëzit në Ukrainë dëshirojnë paqe. Ukraina është e gatshme për armëpushimin. Është Putini ai që po luan me kohën, që nuk dëshiron paqe dhe që vazhdon luftën e tij të agresionit në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar", deklaroi kryediplomatja gjermane.

Ajo tha se Putini vepron sikur ai është i gatshëm të negociojë, por që nuk devijon nga qëllimet e tij. "Ne nuk duhet të mashtrohemi nga Putini dhe mbështetësit e tij. Të japësh përshtypjen e paqes nuk është paqe", shtoi Baerbock.

Baerbock potencoi se në takimin e ministrave të Jashtëm të NATO-s ata do t'i bëjnë të qartë palës amerikane se taktikat e vonesës së Putinit nuk duhet të pranohen.

"Qeveria e re që do të formohet në Gjermani do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën", tha Baerbock e cila shtoi se Gjermania do t'i ofrojë Ukrainës mbështetje ushtarake me vlerë 8.25 miliardë euro deri në vitin 2029.

Ajo ndau informacionin se sot Ukrainës do t'i ndahen 130 milionë euro ndihmë në kuadër të fondeve të ndihmës humanitare dhe stabilizimit.

Ministrja Baerbock tha se Gjermania do të qëndrojë pranë Ukrainës në rrugën e saj të reformave drejt Bashkimit Evropian (BE).