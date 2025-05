Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka thënë se sulmi me granata dore në pikën e Postës së Kosovës, në Zveçan, është orvatje nga dëshpërimi dhe pafuqia e atyre që nuk sundojnë më në veriun e Kosovës.

Kurti nëpërmjet reagimit në rrjete sociale e ka dënuar sulmin me elemente terroriste ndaj objektit të postës duke shprehur vendosmëri për të mbrojtur stabilitetin dhe rendin kushtetues.

"Ky akt dhune është një orvatje për të cenuar sigurinë dhe për të penguar integrimin e qytetarëve në sistemin ligjor dhe institucional të Republikës së Kosovës", tha Kurti.

Ai theksoi se në këtë situatë brengosëse mbetet fakti se individë të njohur për lidhjet e tyre me grupe kriminale dhe terroriste, si Milan Radoiçiq, vazhdojnë të mbeten të lirë dhe "po strehohen dhe po shfrytëzohen nga pushteti në Serbi për qëllime shoviniste".

Kurti tha se përmes krijimit të tensioneve artificiale, po tentohet të pengohet funksionimi normal i institucioneve dhe të minohet zhvillimi ekonomik e përparimi demokratik i Kosovës.

"Sulmi tinëzar me granatë në terrin e natës është orvatje nga dëshpërimi dhe pafuqia e atyre që nuk sundojnë më në veriun e Kosovës. Posta e Kosovës do të qëndrojë aty si ndërmarrje publike, xhami i ri do të vendoset e shërbimet legale do të vazhdojnë të ofrohen për të gjithë qytetarët", shkroi Kurti.

Sipas tij, institucionet relevante janë duke kryer hetime të plota për të sjellë para drejtësisë autorët e këtij akti të rëndë dhe shteti do të vazhdojë të veprojë me vendosmëri për të siguruar që të gjithë qytetarët, pa dallim, të jetojnë në një mjedis të sigurt dhe të lirë.

Gjatë ditës, Policia e Kosovës bëri të ditur se më 1 prill rreth orës 00:20 person/a të panjohur kanë hedhur dy granata dore në objektin e Postës së Kosovës në Zveçan, ku si pasojë e shpërthimit të njërës granat janë shkaktuar dëme materiale, mirëpo nuk është raportuar për të lënduar.