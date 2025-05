Meta, kompania mëmë e platformës Facebook ka bërë të ditur se ka publikuar një aplikacion falas të pavarur të inteligjencës artificiale për asistentin e saj Meta AI, duke u bashkuar me valën në rritje të lëshimeve të aplikacioneve të reja të inteligjencës artificiale.

Sipas kompanisë, aplikacioni i pavarur synon të zgjerojë shtrirjen e asistentit Meta AI përtej integrimit të saj në WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger.

Aplikacioni i ri i inteligjencës artificiale ofron përgjigje më të personalizuara duke shfrytëzuar kontekstin dhe të dhënat nga profilet e përdoruesve në Facebook dhe Instagram, përfshirë informacionin e ndarë dhe veprimet nga përmbajtja.

Përdoruesit e syzeve Ray-Ban Meta mund të punojnë me aplikacionin me syze dhe të vazhdojnë bisedën më vonë në aplikacion. Kompania njoftoi se aplikacioni gjithashtu ofron një demo të asistentit zanor me përgjigje të përmirësuara të bisedës, por nuk ka lidhje interneti ose qasje në të dhëna në kohë reale.

"Aplikacioni Meta AI përfshin një burim “discover”, një vend për të ndarë dhe eksploruar se si të tjerët po e përdorin inteligjencën artificiale. Ju mund të shihni sugjerimet më të mira që njerëzit po ndajnë ose t'i përzieni ato për t'i bërë tuajat", tha Meta.

Aplikacioni fuqizohet nga modeli "Llama 4" i kompanisë Meta, i prezantuar më herët këtë muaj, i cili tregtohet si një opsion më ekonomik krahasuar me rivalët si ChatGPT, DeepSeek dhe Gemini.

Meta Ai është integruar në Facebook, Instagram, Messenger dhe WhatsApp që nga viti 2023, duke grumbulluar pothuajse 600 milionë përdorues mujor deri në dhjetor.